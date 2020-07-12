Сын экс-министра спорта на джипе насмерть сбил велосипедиста

Страшная авария с участием велосипеда и джипа произошла в девятом часу вечера субботы, 11 июля, в подмосковном городе Подольске. Двигаясь по Октябрьскому проезду, водитель на джипе "BMW X6" протаранил велосипедиста, который ехал по проезжей части. От удара велосипед разорвало на куски, а мужчину, который им управлял, отбросило на несколько метров. Позже выяснилось, что за рулем внедорожника был 22-летний Артем Иванюженков, сын экс-министра спорта Бориса Иванюженкова.

- Водитель с места ДТП не скрывался, он самостоятельно вызвал скорую. К сожалению, 45-летний велосипедист от полученных травм скончался, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Кто виноват в столкновении, выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По словам очевидцев, велосипедист двигался в крайнем левом ряду.

- Он ехал не вдоль обочины, а прямо по дороге. Такое ощущение было, что он пьян. Но утверждать это я не могу, - сообщил «КП» очевидец Алексей Щуров.

В ту же ночь сына экс-министра доставили в полицейский участок. Артем добровольно согласился пройти экспертизу на алкоголь и наркотики, и оказался чист. По его словам, он просто не заметил мужчину на велосипеде. Артем Иванюженков с детства занимался хоккеем, как и его отец и старший брат. Однако карьера не сложилась. Болельщикам он известен как бывший форвард «Витязя». Чем Артем занимался после ухода из спорта - неизвестно.

А вот история этой "BMW” весьма печальна. Машина оформлена на супругу экс-министра спорта Наталью Иванюженкову. Четыре года назад, летом 2016 года, все в том же подмосковном Подольске за рулем внедорожника аварию устроил старший брат Артема, Антон. На бешеной скорости он протаранил остановку общественного транспорта. Тогда чудом никто не погиб, но два человека остались инвалидами. Против Антона, он, кстати, тоже хоккеист, возбудили уголовное дело. Но техническая экспертиза иномарки показала, что во всем виновато лопнувшее колесо. Дело закрыли после выплаты компенсаций пострадавшим.

Чем история закончится на этот раз, покажет время. «Комсомолка» следит за развитием событий.