Вируса как не бывало: возле парка «Зарядье» образовалась гигантская толпа - и все хотят кататься на теплоходе

Несмотря на то, что официально «массовые зрелищные мероприятия на свежем воздухе» в Москве сейчас под запретом, народ все равно толпится. И где бы вы думали? На берегу Москвы-реки - причал «Большой Устьинский мост».

Именно отсюда отправляются речные трамвайчики в сторону Кремля и памятника Петру, дальше - до Лужников и МГУ, и, наконец, до Киевской площади.

Двухпалубное судно вмещает за один раз 240 пассажиров. Рейсы отправляются раз в полчаса.

В судоходной компании говорят, что в такую погоду длинных очередей не избежатьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учитывая количество желающих и жаркое воскресенье, на берегу образовался аншлаг. Снимки немедленно угодили в Сеть и вызвали бурю эмоций. Одни выступили за то, что пандемия миновала, ограничения почти все сняты и бояться нечего. Другие говорят, что рановато расслабились - в городе по 600 новых заболевших ежедневно и получить новую вспышку инфекции «из-за покатушек» глупо.

Кстати, прогулки по реке-Москве - это не просто экскурсии, но и застолье. На борту трамвайчиков продается различный алкоголь. И есть кафе (с полноценным меню).

Описание Москвы на сайте судоходной компании «МосФлот» напоминает, как минимум, Венецию:

«Кажется, что постоянно меняющаяся, динамичная столица меняется с каждым взглядом на нее, раскрывая новые грани, играя необычными красками. И поэтому она не может наскучить или стать обыденностью. Достаточно лишь позволить себе рассмотреть ее не торопясь, обстоятельно и расслабленно...»

Учитывая количество желающих и жаркое воскресенье, на берегу образовался аншлаг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, в «МосФлоте» корреспонденту «КП» сказали, что без очередей обойтись не получится.

- Все в одинаковом положении, все с билетами, - рассказала диспетчер. - А на берегу живая очередь. Погода, действительно, хорошая. Люди гуляют... Если опасаетесь вируса, то лучше вообще не ехать. Или прийти в будний день. Увы, но образование толпы неизбежно. А теплоходы работают в привычном режиме. Все места заняты.

Рейсы отправляются раз в полчаса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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