В Москве объявился свой Питер Паркер - он спускается с многоэтажек как супергерой, без страховки

Жители столичного района Тушино, оказавшиеся на улице Героев Панфиловцев и ставшие свидетелями этой немой и довольно быстрой сцены, мягко говоря, в шоке. 25-летний мужчина спускается с многоэтажного панельного дома между балконами как заправский каскадер. На видео даже издалека видно, что он это делает без страховки.

Версий, пожалуй, три.

Это не просто герой, а герой-любовник, оказавшийся на балконе своей возлюбленной. Ситуация анекдотическая. Хотя и не очень правдоподобная. Хахали, которых застали врасплох, обычно проветриваются голышом. А этот в футболке и бриджах.

Вторая версия. Мужик возомнил себя героем фильма «Ямакаси: Новые самураи». И вот таким отчаянным способом самоутверждается.

И третья. У молодого человека не все в порядке с головой.

Ее сейчас и проверяют в одной из городских клиник. Как пишут в соцсетях, 25-летнего скалолаза приняли сотрудники полиции (вероятно, участковый, который угодил в кадр в конце шокирующего видео) и отправили к специалистам-медикам.

Официально в главке МВД эту информацию не подтвердили. Хотя и обещали проверить.