2020-07-12T19:43:17+03:00
Происшествия

В Москве объявился свой Питер Паркер - он спускается с многоэтажек как супергерой, без страховки

Однако сотрудники полиции героизма не оценили и отправили смельчака на психиатрическую экспертизу
Павел КЛОКОВ
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Cотрудники полиции героизма не оценили и отправили смельчака на психиатрическую экспертизуCотрудники полиции героизма не оценили и отправили смельчака на психиатрическую экспертизуФото: СОЦСЕТИ
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Жители столичного района Тушино, оказавшиеся на улице Героев Панфиловцев и ставшие свидетелями этой немой и довольно быстрой сцены, мягко говоря, в шоке. 25-летний мужчина спускается с многоэтажного панельного дома между балконами как заправский каскадер. На видео даже издалека видно, что он это делает без страховки.

Версий, пожалуй, три.

Это не просто герой, а герой-любовник, оказавшийся на балконе своей возлюбленной. Ситуация анекдотическая. Хотя и не очень правдоподобная. Хахали, которых застали врасплох, обычно проветриваются голышом. А этот в футболке и бриджах.

Вторая версия. Мужик возомнил себя героем фильма «Ямакаси: Новые самураи». И вот таким отчаянным способом самоутверждается.

И третья. У молодого человека не все в порядке с головой.

Ее сейчас и проверяют в одной из городских клиник. Как пишут в соцсетях, 25-летнего скалолаза приняли сотрудники полиции (вероятно, участковый, который угодил в кадр в конце шокирующего видео) и отправили к специалистам-медикам.

Официально в главке МВД эту информацию не подтвердили. Хотя и обещали проверить.

plohienovosti01plohienovosti01
Свой собственный Человек-Паук появился в московском Тушино
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ИСТОЧНИК KP.RU

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