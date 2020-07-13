"Мне за это ничего не будет": В Барвихе сосед до полусмерти избил женщину

Наталья очнулась и попыталась открыть глаза, но ничего не получилось. Не удавалось рассмотреть даже тоненькую полосочку света, кругом была темнота. Всё тело ныло, особенно голова, в висках пульсировала боль. Женщина попыталась понять, где она находится, чувствовала, что её куда-то везут. Рядом были люди, и Наталья догадалась, что это врачи, её везут в больницу. Что-то говорили про кровоизлияние в мозг. Женщина решила, что дело совсем плохо. Она мысленно прощалась со своими 3-мя детьми, у которых больше никого не было. Открыть глаза не получалось, ей казалось, что она ослепла и скоро умрёт.

В больнице 57-летняя Наталья стала приходить в себя, осмотреться ей по прежнему не удавалось: на лице был такой сильный отёк, что веки оставались буквально склеены между собой. Врачи часто заходили к ней в палату, чтобы проверить состояние женщины, риски кровоизлияния были очень высоки. Постепенно женщине удалось восстановить в голове картину случившегося, в памяти стали всплывать страшные картины. Она видела своего соседа, который сбивает её с ног и начинает бить по лицу.

В больнице 57-летняя Наталья стала приходить в себя, осмотреться ей по прежнему не удавалось: на лице был такой сильный отёк, что веки оставались буквально склеены между собой.Фото: Личный архив

Посмотрите на это фото - вот во что превратилось лицо женщины. У Натальи повреждён хрусталик глаза, и зрение уже никогда не восстановится. Полиция уже возбудила уголовное дело, правда, повреждения классифицировали как лёгкий вред здоровью. А сам сосед утверждает, что ему за это и вовсе ничего не будет.

Эта история произошла два месяца назад, но следы гематом на теле 57-летней Натальи до сих пор не дают ей забыть о случившемся. К тому же её обидчика всё ещё не арестовали, и он продолжает жить в доме по соседству со своей жертвой. Михаила Борисова (имя изменено - прим.ред.) в Барвихе знают давно, но соседи стараются по возможности обходить мужчину стороной. Всему виной его склочный характер. Но до недавнего времени никто не догадывался, что мужчина может перешагнуть черту и перейти от слов к действиям.

— За пару дней до случившегося мы с ним разговаривали. Он, конечно, всегда себя странно вёл, был очень наглым, скупым и всех называл ворами, но что способен на такое я и предположить не могла, — говорит Наталья

Восстановим хронологию событий. Наталья с мужем и 3 детьми переехали в Россию в начале 2000-х. Долгое время семья жила в Европе, затем в Австралии, но корни потянули на Родину. Продав недвижимость за рубежом, супруги приобрели два участка в подмосковной Барвихе: один для себя, второй - для подрастающих детей. На будущее. На своём участке семья построила дом, а соседний долгое время стоял нетронутым.

— Там растут сосны, на его территории гуляют соседские дети, мне не жалко, застройка там пока не планируется, даже забора нет. Но я заметила, что кто-то туда свозит скошенную траву, образуется самая настоящая свалка, — рассказывает женщина

От своего помощника по хозяйству Наталья узнала, что траву туда сбрасывают по распоряжению соседа. Женщина поговорила с его персоналом и запретила вывозить мусор на свой участок. Казалось бы, этих мер должно было хватить, но разговоры не помогли и траву продолжили свозить в прежнее место.

У Натальи повреждён хрусталик глаза, и зрение уже никогда не восстановится.Фото: Личный архив

В один из дней женщина не выдержала беспорядка, и, вновь заметив нарушение её границ, решила поговорить с соседом. Для большей убедительности из вороха веток на участке она взяла несколько палочек и положила перед калиткой соседа. Может быть, так он понял бы, как это было неприятно. Но в ответ Наталья получила совершенно неожиданную реакцию.

— Он выскочил на улицу, сбил меня с ног и стал бить и таскать за волосы. Бил долго и очень сильно - сначала ногами по голове, затем взял палку и стал меня бить ею. Всё это происходило при моём помощнике, он несколько раз его оттаскивал, но тот снова вырывался и продолжал меня мутузить. И всё время приговаривал, что ему за это ничего не будет, что он меня убьёт и никто его не накажет, — рассказывает пострадавшая

Женщина закрывала руками лицо и была уверена, что это последние минуты её жизни. Она не помнила, как всё закончилось и как она оказалась в больнице. Лицо превратилось в сплошную гематому. Пять дней Наталья не могла открыть глаза и жила в кромешной темноте.

Когда глаза всё же удалось открыть, выяснилось что левый глаз сильно пострадал. От ударов разрушился хрусталик, а последствия такой травмы уже необратимы.

— Он вырвал мне клок волос, сломал зубы, на ноге у меня буквально вырван кусок кожи от того, как он таскал меня по асфальту. Глаз никогда не восстановится уже, а гематомы по всему телу не проходят до сих пор, мне ещё долго придётся лечиться, — объясняет женщина.

Наталья написала заявление в полицию, на Михаила завели уголовное дело за угрозу убийством и причинение лёгкого вреда здоровью. Но женщина наняла адвоката и готова защищать себя и безопасность своих детей. Она считает, что человек, способный избивать женщину ногами по лицу, не должен остаться безнаказанным.