В Одинцово самодельная ракета пробила крышу дома

Неожиданную находку обнаружил москвич, приехав на свою дачу в выходные. Михаил (имя изменено) привык проводить летние выходные на своей даче в деревне Полушкино в Одинцовском районе. Вернувшись в очередной раз в загородный домик, мужчина нашёл в одной из комнат на втором этаже самодельную ракету. Сначала Михаил не понял, как она могла попасть в закрытый коттедж.

Вернувшись в очередной раз в загородный домик, мужчина нашёл в одной из комнат на втором этаже самодельную ракету.

— Я поднял голову и увидел крыше дыру, размером с эту ракету. Получается, она пробила кровлю насквозь и упала на пол. К ней был приделан парашют. Видимо, он не раскрылся, а ракета взлетела очень высоко над моим домом и, потеряв скорость, спикировала вниз, — рассказываем Михаил kp.ru

Самодельная ракета пробила крышу дома

Мужчина написал заявление в полицию, чтобы выяснить, кто проводил испытания в небе над его участком и кому теперь предстоит возмещать причинённый ущерб. Но найти хозяина ракеты пока не удалось.