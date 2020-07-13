Сегодня, 13 июля, на юго-востоке столицы для пассажиров запустили ещё одну остановку линии МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Новую станцию Курьяново осмотрели заместитель генерального директора РЖД Олег Тони, заместители мэра Москвы Максим Ликсутов и Андрей Бочкарев.

На этом участке строили круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов. За два года комфортная станция полностью готова.

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Между станциями Москворечье и Перерва МЦД-2. Рядом - новый жилой микрорайон Курьяново в Печатниках и кварталы Марьино на улицах Подольская и Донецкая, в том числе новый жилой комплекс "Домашний". Застройка активно продолжается.

КАК ВЫГЛЯДИТ

В станционном комплексе:

- островная платформа;

- подземный пешеходный тоннель;

- надземный переход через ж/д пути для выхода пассажиров к улицам Шоссейная и Подольская;

- навес на всю длину станции для защиты пассажиров от дождя, снега и солнца;

- в пешеходном тоннеле - пассажирский терминал с турникетами, кассами, автоматами по продаже билетов, информационными табло и санитайзерами;

- для выхода в город и на платформу - эскалаторы и лифты;

- кассы с пониженным уровнем окна, туалеты.

Общая площадь - 4,1 тыс. кв. м.

На МЦД-2 открылась новая станция Курьяново. Фото: АГН "Москва"

СКОЛЬКО ПАССАЖИРОВ ПРИМЕТ

В сутки 6 тысяч человек. Эта цифра вырастет в два раза уже в ближайшие 3 - 5 лет.

Уже сейчас жители соседних микрорайонов смогут экономить на дороге 25 - 30 минут в день.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Станция Курьяново стала четвертой, построенный на МЦД-2 за последнее время.

Ранее открылись Остафьево на Курском направлении, Волоколамская и Пенягино – на Рижском.

Сейчас на втором диаметре строят новые станции Марьина роща, Печатники, Щукинская. Кроме того, реконструируются Каланчевская, Нахабино, Подольск.