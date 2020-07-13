На МЦД-2 открылась новая станция Курьяново
Сегодня, 13 июля, на юго-востоке столицы для пассажиров запустили ещё одну остановку линии МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Новую станцию Курьяново осмотрели заместитель генерального директора РЖД Олег Тони, заместители мэра Москвы Максим Ликсутов и Андрей Бочкарев.
На этом участке строили круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов. За два года комфортная станция полностью готова.
ГДЕ НАХОДИТСЯ
Между станциями Москворечье и Перерва МЦД-2. Рядом - новый жилой микрорайон Курьяново в Печатниках и кварталы Марьино на улицах Подольская и Донецкая, в том числе новый жилой комплекс "Домашний". Застройка активно продолжается.
КАК ВЫГЛЯДИТ
В станционном комплексе:
- островная платформа;
- подземный пешеходный тоннель;
- надземный переход через ж/д пути для выхода пассажиров к улицам Шоссейная и Подольская;
- навес на всю длину станции для защиты пассажиров от дождя, снега и солнца;
- в пешеходном тоннеле - пассажирский терминал с турникетами, кассами, автоматами по продаже билетов, информационными табло и санитайзерами;
- для выхода в город и на платформу - эскалаторы и лифты;
- кассы с пониженным уровнем окна, туалеты.
Общая площадь - 4,1 тыс. кв. м.
На МЦД-2 открылась новая станция Курьяново. Фото: АГН "Москва"
СКОЛЬКО ПАССАЖИРОВ ПРИМЕТ
В сутки 6 тысяч человек. Эта цифра вырастет в два раза уже в ближайшие 3 - 5 лет.
Уже сейчас жители соседних микрорайонов смогут экономить на дороге 25 - 30 минут в день.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Станция Курьяново стала четвертой, построенный на МЦД-2 за последнее время.
Ранее открылись Остафьево на Курском направлении, Волоколамская и Пенягино – на Рижском.
Сейчас на втором диаметре строят новые станции Марьина роща, Печатники, Щукинская. Кроме того, реконструируются Каланчевская, Нахабино, Подольск.
ИСТОЧНИК KP.RU