В Москве выбрали топ-5 самых красивых цветников

Вся Москва в цветах. Улицы украсили 33 миллиона однолетников. Их высадили к середине июня. А сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства столицы добавляют в клумбы многолетники - лилейник, очиток, хосту, астильбу и другие. Всего более 1,2 миллионов цветов-долгожителей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Департамент ЖКХ Москвы составил топ-5 самых красивых цветников в центре столицы. Это надо видеть!

Триумфальная арка:

В цвет гусарских знамен

Самая большая клумба столицы – шесть тысяч квадратных метров. На ней растёт более 470 тысяч цветов.

Фишка: по давней традиции растения сюда подбирают в цвет знамен и формы царских войск - гусарского, артиллерийского и пехотного полков. Обычай сохранился после празднования 200-летия победы русских войск в войне 1812 года.

Что растёт: однолетники - тагетес отклоненный, бегония изящная, пеларгония зональная, колеус гибридный, канна, цинерария, кохия и агератум.

Цветник на Кутузовском проспекте. Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Манежная площадь:

Яркие арабески

Почти 900 квадратных метров красоты. На клумбе - более 53 тысяч цветов. Из них около 48 тысяч однолетников и 5,5 тысяч многолетников.

Фишка: рассада "рисует" восточные орнаменты, арабески, сложные геометрические фигуры.

Что растёт: астильба арендса, астра итальянская, вербена буэносайресская, физостегия, шалфей, бегония изящная, цинерария приморская, пеларгония зональная и агератум.

Цветник на Манежной площади. Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Театральная площадь:

Классический узор

В знаменитом сквере более 400 квадратных метров клумб. На них всего более 30 тысяч цветов.

Фишка: классические мотивы узоров в орнаментальном стиле. Соседство с Большим театром обязывает!

Что растёт: только однолетники - красная клубневая бегония и серебристая цинерария.

Цветник у Большого театра. Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Центральный корпус НИИ Склифосовского:

Дворянская изысканность

Перед старинным зданием более 330 квадратных метров клумб. Всего около 30 тысяч многолетников и однолетников.

Фишка: двор в виде подковы украшен в стиле дворянских усадеб.

Что растёт: агератум, бегония изящная, сальвия блестящая, цинерария, хоста гибридная и овсянница сизая.

Цветник перед НИИ Склифосовского. Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Новопушкинский сквер:

Геометрический орнамент

Цветник площадью более 320 квадратных метров.

Фишка: строгая геометрия в тон чётким линиям гранита вокруг фонтана.

Что растёт: многолетники и однолетники - астильба, хоста и пеларгония зональная.