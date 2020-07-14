Мальчик, который месяц ждал отца на набережной в Москве, вернулся домой

Историю 14-летнего москвича Кирилла В. иначе как душераздирающей не назовешь. Мальчишка ровно месяц жил на набережной Тараса Шевченко, не выпуская из рук плаката с надписью: «помогите найти папу». На улицу парень вышел, когда его мама, 33-летняя Роза попала в больницу. Кирилл надеялся, что в трудную минуту отец все-таки отзовется и начнет помогать. Но не вышло. С улицы ребенка забрали столичные соцслужбы и увезли в больницу, чтобы по городу один не болтался.

Но сейчас Кирилл вернулся домой. Во вторник, 14 июля, из больницы мальчика забрала мама, которая сама тяжело больна.

С будущим мужем 17-летняя Роза познакомилась в московском ресторане

- Меня ненадолго выписали из больницы и я сразу поехала за сыном. Было непросто его забрать, пришлось сначала ехать в органы опеки. Но сейчас мы с Кириллом дома и у нас все хорошо, - рассказала «Комсомольской правде» Роза.

Уже в следующий понедельник, 20 июля, женщине снова предстоит госпитализация. Ей проведут сложную гинекологическую операцию. Напомним, Роза больше года страдает из-за кровотечений, которые не дают молодой женщине работать и жить полноценной жизнью.

- Я сейчас только за маму переживаю. Хочу чтобы она поскорее вылечилась. А на отца, я понял, что не стоит надеяться. Я ему не нужен, - рассказал Кирилл.

Уже в следующий понедельник, 20 июля, женщине снова предстоит госпитализация

Напомним, родной отец мальчика Максим В. жив, здоров и живет в особняке на Рублевке. В последний раз он видел сына, когда мальчику было всего полгодика. А по словам матери Кирилла, финансово помогать мужчина перестал более пяти лет назад. При этом Максим и его родители, то есть родные бабушка и дедушка Кирилла — обеспеченные люди. До 2016 года их семье принадлежал собственный крупный банк.

- Как только я вылечусь, подам на алименты. Нормально договориться с этим человеком не получается, - рассказала о своих планах Роза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/790195" frameborder="0"></iframe> 14-летний парень месяц живет на улице и ищет родственников.

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