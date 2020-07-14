2020-07-14T14:35:06+03:00
Происшествия

Массовая драка строителей в Москве: несколько пострадавших, ни одного заявления в полицию

Работяги устроили стычку неподалеку от отделения полиции [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Большинство участников драки — мигранты в строительных комбинезонахБольшинство участников драки — мигранты в строительных комбинезонах
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Сразу в нескольких местах Северного Чертанова очевидцы днем 14 июля наблюдали массовые потасовки. Большинство участников драки — мигранты в строительных комбинезонах. Одна из стычек произошла на Балаклавском проспекте.

— Здесь большая строительная площадка — возводят новые дома. С утра оттуда начали доноситься крики и звук разрушений. Через забор была видна суета на стройке. Одни рабочие просто убегали в сторону от конфликта. Другие хватали доски, инструменты и кидались на противников, — рассказали kp.ru очевидцы конфликта.

В редакцию «Комсомольской правды» также прислали видео беспорядков на стройплощадке. На кадрах видно, как часть рабочих закидывает стройматериалами фургончики и ворота. Очевидцы сообщили kp.ru, что в результате драки пострадали несколько человек. Однако в полиции информации о раненых нет.

— В 10:30 поступило сообщение о конфликте на стройплощадке. Наши сотрудники прибыли туда. Пока ведется проверка инцидента, устанавливаются обстоятельства. С заявлением никто из рабочих этой стройки в полицию не обращался, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Между тем, разрушениями на стройке дело не ограничилось. Толпа выбегала за забор и устраивала небольшие стычки вдоль дороги. Местные жители в соцсетях предполагают, что причиной конфликта могла стать невыплата зарплат.

— Драка случилась неподалеку от отдела полиции. Сейчас в том месте дежурят несколько служебных пазиков, — добавили очевидцы.

Ранее сайт kp.ru писал, что во время самоизоляции больше 74% мигрантов потеряли работу. Стройки были заморожены, но одними из первых возобновили работу. Впрочем, просели и другие сектора, где были задействованы приезжие. Поэтому конкуренция за рабочие места среди них сейчас большая.

Массовая драка рабочих на стройплощадке на Балаклавском проспекте в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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