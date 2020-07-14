2020-07-14T15:06:04+03:00
Общество

Москва готовится к мощному ливню

Городские службы перешли на усиленный режим работы
Светлана ВОЛКОВА
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В мэрии просят горожан не выходить на улицу без особой необходимости в непогодуВ мэрии просят горожан не выходить на улицу без особой необходимости в непогодуФото: Михаил ФРОЛОВ
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На столицу надвигается непогода. Накануне метеослужба сообщила чуть ли не о вселенском потопе. Самый мощный удар стихии ожидается сегодня в ночь со вторника на среду. Городские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.

«По прогнозу синоптиков, во вторник - четверг в столичном регионе может выпасть до 94 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме июля, из них до 70 миллиметров - сегодня и завтра, - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сильное ухудшение погоды ожидается с 18.00 среды и до 03.00 четверга».

По его словам, в эти часы возможна гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду.

Все службы и спецтехника для ликвидации последствий непогоды будут дежурить круглосуточно. Им на помощь придут также аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Особенно это касается ситуаций, когда нужно быстро выехать на место падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных щитов, кровли зданий, дорожных знаков и указателей. Энергетики уже подготовили все возможные источники аварийного питания.

Чтобы ливневка справилась с потоками воды, коммунальщики заранее почистили водоприемные решетки и ливнестоки. Кроме того, устроили ревизию всех систем водоотведения, а в пониженных местах поставили водоперекачивающую технику. Это поможет оперативно убрать локальные подтопления на улицах и во дворах. Сейчас на дежурство уже вышли 300 бригад «Мосводостока».

В Комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что жителям рассылаются предупреждения о надвигающемся ливне. Информация приходит в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах.

В мэрии просят горожан не выходить на улицу без особой необходимости в непогоду. Если уж приходится это сделать, то не укрываться от дождя под деревьями и не парковать около них машины.

О подтопления и других ЧП во время ливня можно круглосуточно сообщать в единый диспетчерский центр - (495) 539-53-53 или в центральную диспетчерскую ГУП «Мосводосток» - (495) 657-87-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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