На ВДНХ откроют павильон "Росатома"

Сегодня, 14 июля, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев осмотрели стройплощадку павильона "Росатома" на ВДНХ. Напомним, здание музея атомной энергии возводят на месте бывшего павильона №19. Это было обветшавшее сооружение из алюминия и стекла. К августу 2021 года здесь откроется современный выставочный комплекс. Кстати, в 1956 году во время Всесоюзной промышленной выставки в павильоне № 62 уже показывали достижения ядерщиков страны. Тогда центральном зале можно было увидеть действующий ядерный реактор на уране-235 мощностью 100 кВт.

"Мы продолжаем развитие ВДНХ, - сказал мэр Сергей Собянин. - За последние годы здесь отреставрировали более 20 объектов культурного наследия. Для посетителей открылись 13 музеев".

Так будет выглядеть павильон "Росатом". Фото: mos.ru

По его словам, в этом году москвичи и туристы увидят после капитального ремонта павильон "Цветоводство". А возрожденные павильоны "Коневодство" отдадут под первую очередь Центра национальных конных традиций России. В Ландшафтном парке до конца этого года откроется ещё один аттракцион "Лента Мебиуса" - непрерывный пешеходный маршрут длиной порядка 300 метров. Высота конструкции – около восьми метров.

"Это будут прекрасные подарки для 30 миллионов москвичей и гостей столицы, которые ежегодно посещают Главную выставку страны", – отметил Сергей Собянин.

ЧТО УВИДИМ В МУЗЕЕ

Посетителям покажут:

- историю и современные достижения отечественной атомной энергетики;

- атомный проект СССР;

- инсталляции "токамак", "ядерный реактор" и другие экспонаты.

Наземную часть здания разделят на открытую площадку для сменной экспозиции и закрытую, с лекторием, творческими лабораториями, читальным садом, офисами, кафе.

На зеленой крыше - ресторан с витражным остеклением.

Фишки здания:

- нависающая консоль с длиной вылета 53 метра;

- панорамное остекление со стеклопакетами размером 12 на 3 метра. Они станут одними из самых больших в мире;

- под фундаментом протекает река Каменка.

СКОЛЬКО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИМУТ

В павильоне "Росатом" смогут побывать 3 тысячи человек в день. Максимум - 4,5 тысячи человек единовременно.

ТТХ

Новый павильон "Росатома" - это...

- семь этажей, из которых три - подземные;

- экспозиция фундаментальных знаний - в подземной части здания;

- современные достижения (сменяемая экспозиция, образовательные тематические выставки) - на 1 наземном этаже;

- площадки для свободного общения - на верхних этажах.

Общая площадь - 25,1 тыс. кв. м, в т. ч. 1,2 тыс. кв. м – эксплуатируемая зелёная кровля.