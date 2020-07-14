В Москве перекинут 26 пешеходных переходов через железную дорогу

В ближайшие годы в столице станет больше безопасных и удобных маршрутов через железнодорожные пути. Городские власти планируют дополнительно перекинуть через "железку" 26 переходов. Они будут как отдельные, так и в составе новых и реконструируемых станций наземного метро.

Об этом сегодня, 14 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии подземного пешеходного перехода под путями Октябрьской железной дороги. Переправа соединила жилые кварталы района Марфино со станцией метро "Фонвизинская". До сих пор соседние дома вроде и находились в двух шагах от метро, но при этом были отрезаны от него железной дорогой. Жителям приходилось топать до подземки 20 - 25 минут.

"Сегодня мы открываем подземный пешеходный переход под Октябрьской железной дорогой, который существенно повысит безопасность и комфорт жизни жителей Марфино, - сказал Сергей Собянин. - Теперь добраться до метро можно будет в 4 раза быстрее - всего за 6 минут".

По его словам, жильцы соседних домов давно просили построить переход. Но все упиралось в целый клубок коммуникаций, проложенных вдоль железной дороги. Разных инженерных сетей здесь оказалось около 20 километров. В итоге хотя и с трудом, но проблему решили.

Удобные дополнительные переходы через железную дорогу сейчас особенно нужны ещё и потому, что по столице поехало наземное метро - МЦК и МЦД.

ТТХ перехода

Маршрут проложили в районе пересечения проектируемого проезда № 2076 с улицей Кашёнкин Луг с выходом к метро "Фонвизинская".

Общая длина - 192 метра. Это один из самых протяженных переходов в Москве.

Ширина – 6 метров.

Высота – 2,3 метра.

Для инвалидов и мам с колясками работают 2 лифта.

Путь для жителей Марфино до метро "Фонвизинская" теперь сократился более чем в 4 раза – с 2 километров до 500 метров или с 25 до 6 минут.