Знакомьтесь: пастрами - «бентли» в мясном формате!

Старомосковский уголок на три дня превратился в территорию Дикого Запада - так Мясной дом Бородина знакомил столичных гурманов с новым для наших мест блюдом - пастрами, массовое производство которого в России запустили специалисты его деликатесного подразделения – Deli Chef.

Люди приходили, завтракали-обедали-ужинали, парочками, семьями и компаниями. Приятно общались под кантри и под вкуснейшую закуску - салаты с пастрами из говядины и индейки, пастрами-сэндвичи и фирменную BBQ-индейку от поваров Deli Chef. Техасская площадка не пустовала.

- Пастрами - это излюбленная, культовая для Америки еда, - поясняет бренд-амбассадор Deli Chef Константин Жбаков. - Если проводить аналогию с авто, то пастрами из мраморной говяжьей грудинки, как мы готовим, - это «бентли» в деликатесном мясном формате.

Фото: instagram.com/deli_chef_/

Процесс приготовления требует большого мастерства, терпения и времени.В общей сложности потребуется три недели, чтобы говяжьи волокна приобрели нежнейший вкус и консистенцию. За две недели мясо успевает хорошенько промариноваться исключительно только благодаря соли-сахару и пряностям. Потом его обрабатывают на пару при температуре не выше 70 градусов, чтобы оно не пересушилось и не потеряло своей воздушности, и какое-то время оно еще лежит и томится в рабе, то есть в «шубе» из свежеперемолотых специй, доходит до кондиции и на последнем этапе немного коптится - для вкуса и аромата дымка. Таким образом, «быстрой» настоящая пастрами - та самая, которая тает во рту и от душистости которой мгновенно слюнки текут, - не бывает.

И это hand-made, никакого уксуса, никаких усилителей вкуса, ГМО, сои, каррагинана, тем более заменителей мяса и проч. Впрочем, для Мясного дома Бородина это норма - также делают и традиционные мясные и колбасные изделия.

Deli Chef готовит пастрами не только из говядины, но и из индейки - более диетический, легкий продукт. В любом случае пастрами отменно и надолго насыщает, а также дарит ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие. Интересно, что этот продукт премиум-класса присутствует теперь не только в меню дорогих ресторанов, но и на прилавках крупных ретейлов. Продается в виде нарезки в федеральных магазинах - в «Азбуке вкуса», «Карусели», «Перекрестке», «Дикси», «Гипер-Глобусе» и т.д.

- Пастрами покорен Нью-Йорк, и мы постарались для москвичей сделать то же самое, - добавляет Константин Жбаков. - Многое приедается, от одних и тех же вкусов устаешь, а такое новое интересное блюдо - возможность поистине королевским способом разнообразить свое меню.

Фото: instagram.com/deli_chef_/

РЕЦЕПТЫ с ПАСТРАМИ от Мясного дома БОРОДИНА

Пицца с соусом бешамель

Тесто приготавливается как обычное тесто для пиццы (или используется покупное). В качестве «наполнителя»идет нарезанная соломкой пастрами, квашеная капуста, а томатная паста заменяется соусом бешамель. Полный фурор.

Тыквенный суп-пюре

Традиционным образом готовите суп-пюре из овощей, например, из тыквы. И добавляете туда пюре из крошек пастрами (допустим, резали мясо, и остались крошки - ничего не выбрасываем, все в дело!). Благодаря такой «добавке» суп приобретет дополнительный богатый вкус с ноткой копчености.

Пикантный омлет

Все то же самое проделываете с омлетом: добавляете пюре из пастрами (его можно сделать с помощью блендера) в яично-молочную смесь. Вуаля - свежий пикантный вкус на завтрак!