Вандал, разгромивший братскую могилу в Черноголовке, отделался штрафом

В Богородском районном суде в скромном мужчине на скамье обвиняемых было и не узнать вандала с видео из подмосковной Черноголовки. На кадрах, которые в мае облетели все соцсети, 37-летний Илья Новиков крушит братскую могилу.

- Поссорился с девушкой, было дурное настроение, - таким было его оправдание в день ареста.

Ну и без алкоголя не обошлось.

- На допросе у следователя мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном, - напомнила обстоятельства уголовного дела Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Полное признание вины, компенсация ущерба и отсутствие прежних судимостей спасли его от срока. Во вторник, 14 июля, суд назначил ему наказание: штраф. Сумма небольшая — всего 10 тысяч рублей. Но для безработного мужчины и это деньги. Кстати, в суде Илья пообещал устроиться на работу и публично извиниться перед всеми ветеранами Великой Отечественной войны.

В Подмосковье сняли на видео отморозка, который ногами топтал звезду на братской могиле.

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