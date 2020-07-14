Луховицы уплыли, пробки 7 баллов: последствия сильного ливня в Москве

На столицу вечером 14 июля обрушился том самый ливень, о котором предупреждали синоптики. Ожидались затопления и подтопления пойм. И в первую очередь в Московской области. Накануне была проверка инфраструктуры в городских округах: Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна, Одинцово. Именно эти места затапливает. В этот раз первые сообщения пришли из города Луховицы.

- Луховицы уплыли после ливня с грозой и ураганом, - написал местный житель Александр.

stishel Ливень затопил улицы в Луховицах.

Автомобилисты с трудом передвигаются по улицам города. Тротуары и дороги оказались затоплены. В Луховицах говорят, что молния попала в вышку мобильной связи.

В столице сотрудники «Мосводостока» заранее вышли на дежурство в самые подтопляемые места города (подземные переходы, автомобильные тоннели, низменные места).

a.kuryshova Апокалиптичный вид из окна.

Департамент транспорта предупредил, что на дорогах уже 7 баллов и из-за дождя на дорогах может быть много мелких ДТП и заторов на вылетных магистралях.

nowmove_lada Молния ударила в Останкинскую телебашню.

КСТАТИ

У всех на слуху ситуация в Рузе — подтопления и прорыв дамбы. Это там одним из пострадавших оказался местный житель, у которого буквально "уплыл дом". Об обстановке в Рузе губернатор Московской области говорит, что она сложная, но не критическая.

- Главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей. Все последствия почти устранены, мы убираем и вывозим мусор, очищаем русло реки, уже восстановили движение по Волоколамке, - отчитался Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Что касается жителей, которые потеряли дома, то им выплатят компенсацию по 2 млн рублей. И по 300 тысяч рублей получат те, чье жилье можно восстановить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в Котельниках в Москве: В разгар ливня очевидцы засняли огненный столб

Вечером в подмосковном городе Котельники засняли серию огненных вспышек. Все случилось в микрорайоне Ковровый рядом со спортивным комплексом «Дружба». Как и весь регион, город накрыла стихия(подробности)