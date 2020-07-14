После ливня в Московской области начался очередной крупный пожар

Жители микрорайона Хлебниково в Долгопрудном вечером 14 июля стали очевидцами грандиозного пожара. На улице Новое шоссе стоят два больших ангара. В одном расположен гигантский обувной склад. В нем и началось возгорание.

— У нас прошел ливень. Были молнии одна за другой. Примерно в это же время начался пожар. Первые машины МЧС я заметил спустя полчаса на месте. К этому времени первый склад уже догорал — рухнула крыша. Пламя перекинулось на второе здание. Сейчас и оно догорает, — сообщил kp.ru очевидец Эдуард Мартиросян.

В социальных сетях местные жители жалуются на удушливый запах, который распространяется по всему Долгопрудному. Судя по данным из открытых источников, во втором складе находятся еще пять компаний. Они продают климатическую технику, спецодежду и арматуру. Здесь у них расположены офисы и склады товара.

— В 22:00 поступило сообщение о пожаре в Долгопрудном на улице Новое шоссе, 1а. Площадь возгорания 6000 квадратных метров. В 22:15 возгоранию присвоен второй номер сложности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Изначально на месте работали 27 пожарных и девять машин. Позже группировку экстренных служб пришлось нарастить до 70 человек и 21 машины. Очевидцы сообщают, что заметили в небе несколько вертолетов. Однако в МЧС пока не подтвердили использование в тушении воздушной техники.

Ранее в Котельниках жители засняли столб пламени, причиной которому послужил обрыв высоковольтной линии электропередач. На 14 и 15 июля в Москве и области ожидаются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.