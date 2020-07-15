Потомок африканских королей ищет в Москве работу дворника

У темнокожего Айафора Элвиса ослепительная улыбка. Пять лет назад он прилетел из Камеруна в Россию, а два года назад поступил в вуз. В коронавирусный кризис деньги закончились, из съемного жилья выгоняют. Задача парня — дотянуть месяц, пока семья не накопит денег на обратный билет.

НА РАБОТУ НЕ БЕРУТ

Айафор Элвис — двойное имя. Фамилия — Пупумбо. Ему 38 лет. Его прапрадед был королем. До прихода европейских колонизаторов Камерун делили мелкие монархи. На родине Айафор выучился на экономиста, а затем поступил на менеджмент в Россию. Из жаркого Камеруна прилетел в сибирский Кемерово. Но долго не протянул.

— Слишком холодно! Я почувствовал себя плохо, приехал в Москву и выздоровел. Работал на стройке, но из-за коронавируса в марте все закрыли. А сейчас там большая конкуренция и меня не берут, — рассказал Айафор корреспонденту kp.ru.

В столице после коронакризиса свыше 70% мигрантов потеряли работу. Поэтому устроиться трудиться руками непросто.

Проблема Айафора в том, что у него истекла рабочая виза. Без нее официально трудоустроиться нельзяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В РОССИИ НЕ РАЗОЧАРОВАЛСЯ

Айафор снимает скромную квартиру в Северном Бутове. С мая не может заплатить аренду. Хозяева настойчиво намекают, что парню пора съезжать. Но ни родных, ни друзей, которые бы приютили, у камерунца здесь нет. Его надежда на маму. В Камеруне у нее небольшой продуктовый отдел.

— Она копит на авиабилет (прямых рейсов из России нет, но через Европу самолеты идут — прим.ред.). Отца у меня нет. Я никогда не испытывал таких трудностей в жизни. Мне всегда стыдно просить о помощи, но на этот раз не могу молчать. Просить деньги стыдно. Буду благодарен, если предложат работу по уборке или любую другую, — говорит парень.

Проблема Айафора в том, что у него истекла рабочая виза. Без нее официально трудоустроиться нельзя. Но парень и не ищет полного оформления. А пока пытается хоть как-то протянуть и, чтобы не сойти с ума, работает над книгой о своей жизни в России.

Задача парня — дотянуть месяц, пока семья не накопит денег на обратный билетФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— У меня позитивное впечатление о стране, независимо от ситуации. Название будет «В поисках скрытой двери». Русские люди сочувствуют и готовы выслушать. Особенно молодое поколение, они открыты и очень хороши в общении. Только система консервативна и иностранцам здесь сложно интегрироваться. Но я не думаю, что хотел бы жить где-то еще. Хочу работать здесь и, может быть, даже создать свой бизнес, чтобы внести вклад в экономику страны, — мечтает Айафор Элвис.

ОТ РЕДАКЦИИ

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