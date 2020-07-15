Москвичу проломили череп за то, что он пнул собаку

Все случилось на прошедших выходных в Москве. 54-летний Сергей В. гулял по улице, как вдруг заметил бегающую неподалёку собаку. Что именно победило Сергея к дальнейшим действиям, неизвестно, однако мужчина набросился на пса и ударил его ногой. Это увидел хозяин собаки и поспешил заступиться за своего питомца. В результате завязалась драка, в которой Сергей получил серьёзные травмы головы.

«В больницу был доставлен 54-летний Сергей В. с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и перелом глазницы. Врачам мужчина пояснил, что он был избит хозяином собаки, которую до этого пнул ногой», - рассказал kp.ru источник в здравоохранении.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает всех участников потасовки. Оперативники разыскивают хозяина собаки, который сильно избил 54-летнего мужчину, когда заступался за своего пса.