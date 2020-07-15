Для реновации в Москве выбрали 22 дополнительные стартовые площадки

Сегодня, 15 июля, на заседании президиума правительства столицы утвердили новые стартовые площадки для программы реновации. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин.

В список добавили 22 адреса (см. ниже). При этом девять из них находятся на месте сносимых пятиэтажек. Теперь для строительства новых домов подобраны уже 453 стартовые площадки всего на 6,9 миллионов квадратных метров.

Дополнительные участки находятся в восьми округах и 18 районах. Среди них есть адреса в центре города и в Новой Москве. Всего на утверждённых площадках построят 370,7 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря этому расселят 74 пятиэтажки на 5,3 тысячи квартир. В ближайшие годы комфортное жилье получат 13,6 тысяч человек.

Напомним, в программе реновации в Москве участвуют 5 174 дома. Это около 350 тысяч квартир. В них проживает порядка 1 миллиона человек. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве по программе реновации:

- переселяются или уже отмечают новоселье жители 138 старых домов в 55 домах-новостройках;

- 23,7 тысячи жителей перевозят вещи в новые квартиры, из них уже заселились - 18,1 тыс. человек;

- построено 57 современных жилых домов общей площадью 0,7 млн. кв. м;

- проектируются и строятся 261 дом общей площадью 4,1 млн. кв. м.

КОНКРЕТНО

Где построят новые дома для участников реновации

ЦАО

Басманный район

Доброслободская улица, вл. 10, стр.т3

САО

Бескудниковский район

Бескудниковский бульвар, вл. 50

Дмитровский район

Лобненская улица, вл. 9А

Коптево

проезд Черепановых, вл. 54А

Михалковская улица, вл. 10

Старокоптевский переулок, вл. 7

СВАО

Бабушкинский район

улица Коминтерна, вл.т2

Лосиноостровский район

Изумрудная улица, вл. 28

Стартовая улица, около вл. 3

Свиблово

Кольская улица, вл. 7

ВАО

Богородское

Тюменская улица, вл. 5

Измайлово

Никитинская улица, вл. 5

Метрогородок

Открытое шоссе, вл. 26, корп. 3

Перово

улица Плеханова, вл. 24А

ЮВАО

Южнопортовый район

улица Петра Романова, вл. 10

Нижегородский район

Новохохловская улица, вл. 15/2

ЮАО

Донской район

Варшавское шоссе, вл. 8А-10А

Царицыно

Севанская улица, вл. 60

СЗАО

Северное Тушино

бульвар Яна Райниса, вл. 2, корп. 2, 3

улица Свободы, вл. 69

НОВАЯ МОСКВА

поселение Михайлово-Ярцевское

посёлок Шишкин Лес, вл. 5

г. Троицк

Спортивная улица, вл. 1, 3, 5