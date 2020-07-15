2020-07-15T11:51:12+03:00
Общество

В столице прибавили льгот на проезд в общественном транспорте

Некоторые пассажиры смогут сэкономить на билетах
Светлана ВОЛКОВА
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Принято решение о льготном проезде в общественном транспорте для ассистентов-стажеров творческих вузов и факультетовПринято решение о льготном проезде в общественном транспорте для ассистентов-стажеров творческих вузов и факультетовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 15 июля, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин принял решение о льготном проезде в общественном транспорте для ассистентов-стажеров творческих вузов и факультетов.

С 1 ноября этого года такие пассажиры смогут сэкономить на билетах. Льгота действует на всех видах общественного транспорта в течение календарного года.

Помимо этого, с 1 сентября по 15 июня им полагается скидка в 50% на проезд в пригородных электричках.

"Ассистентура-стажировка является формой постдипломного образования, целью которой является подготовка творческих и педагогических работников высшей квалификации по творческо-исполнительским специальностям", - объяснили в столичном правительстве.

Напомним, ранее льготы на проезд в общественном транспорте Москвы получили также и другие учащиеся в системе постдипломного образования – аспиранты (адъюнкты) и ординаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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