Москвичи могут сдать бесплатный тест на ковид

С 16 июля, то есть уж с завтрашнего дня, для москвичей открывается предварительная запись на ПЦР-анализ на коронавирус. Это поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Впервые такое обследование будут проводить и детям.

"Взрослые могут сдать анализ по записи в одной из 162 поликлиник, а дети - в 45 детских поликлиниках", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, во время пандемии в городе была создана мощная ПЦР-служба. Теперь столица может проводить в среднем до 50 тысяч исследований в сутки. Всего сделано уже более 4,3 миллиона ПЦР-тестов.

Адреса поликлиник для бесплатной сдачи ПЦР-анализа - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Дату тестирования можно будет выбрать только в электронном виде через личный кабинет на mos.ru.

Расписание составляют на две недели.

Для сдачи анализа нужен паспорт и полиса ОМС.

ГДЕ УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Об итогах своего исследования можно будет узнать в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней после сдачи анализа.