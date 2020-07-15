2020-07-15T13:19:48+03:00
Происшествия

Московского отравителя, который подливал спиртное в снотворное, арестовали на два месяца

В деле пока только один эпизод, но следователи уверены, жертв гораздо больше
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ближайшие два месяца обвиняемый проведет под стражей. Фото: Басманный суд МосквыБлижайшие два месяца обвиняемый проведет под стражей. Фото: Басманный суд Москвы
Изменить размер текста:

В среду, 15 июля, Басманный суд Москвы арестовал 54-летнего отравителя Владимира Мамиконяна. Приличный с виду седовласый мужчина в белой рубашечке и классическом костюме проходит по делу об отравлениях людей. Пока вменяют ему один эпизод, но следствие уверено, жертв — десятки.

- Ближайшие два месяца обвиняемый проведет под стражей, - сообщили «КП» в пресс-службе Басманного суда.

Свою вину он не признал. Но показаний пострадавшего и записей с камер видеонаблюдения — вполне достаточно. На кадрах, которые следствие приобщило к материалам дела, Мамиконян подпаивает молодого мужчину, с которым он познакомился у одного из баров на Чистых прудах. Это 21-летний Ульвимерд Шахин. В ночь на 11 июля приезжий из Таджикистана один гулял по центру Москвы.

- Он предложил вместе выпить и достал запечатанную бутылку водки. Я сделал глоток и сразу почувствовал, что теряю сознание. Когда очнулся, в кармане не было ключей и мобильного телефона, - написал в своих показаниях Ульвимерд.

Отравителя взяли по горячим следам. С собой у него была бутылка водки и несколько таблеток снотворного. Позже в съемной квартире Мамиконяна нашли несколько упаковок снотворного и уже готовые бутылки алкоголя с лошадиной дозой препарата. Его он вводил с помощью шприца через крошечное отверстие в крышке бутылки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Мамиконяну грозит до восьми лет лишения свободы.

Тем временем столичная полиция призывает граждан ни в коем случае не пить напитки, которые предлагают незнакомцы. Опасным может быть даже простой «Дюшес». Напомним, прошлым летом в Москве взяли «лимонадного отравителя» Мурата Сабанова. Началось все с отравления журналистки Людмилы Чижовой, но сейчас в деле 10 эпизодов. Суд пройдет уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами
На станции МЦК Кутузовская появилось первое фитопанно
Москвичка во время свидания рухнула с открытой веранды ресторана
В Подмосковье 13% выпускников закончили школу с медалью
В Подмосковье энергетики устранили все крупные нарушения, случившиеся из-за непогоды
Рафик Загрутдинов: в ближайшие три года в Москве построят 39 объектов здравоохранения
Рафик Загрутдинов рассказал, повлиял ли коронавирус на реновацию
Рафик Загрутдинов: в этом году будет введено порядка 100 км дорог
Жителю Наро-Фоминска грозит пять лет тюрьмы за убийство ондатры
Подросток подорвался во время химических экспериментов
В Москве объявлены сразу желтый и оранжевый уровни погодной опасности
Осел укусил четырехлетнюю посетительницу зоопарка в Москве
Робот-скупщик начнет принимать золото в Москве
Полиция задержала серийных воров в Электростали
Пенсионер нечаянно убил сына, заступившегося за мать, а потом свел счеты с жизнью
Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство
Пятилетнего мальчика убило хлипкое окно
Москвичей предупредили о грозе, левне и сильном ветре
Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента
Массух: Нам удалось поддержать «московский стандарт» наблюдения
В Москве нашли мертвым дзюдоиста Дмитрия Дунаева