2020-07-15T15:07:42+03:00
Общество

Миллиардер Сергей Гришин вышел из пандемии в плюсе

Залогом успеха российского венчурного инвестора работающего в США стали высокотехнологичные проекты
Сергей НОВАК
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Впервые за 12 лет совладелец Росевробанка (сейчас входит в Совкомбанк) и один из самых непубличных инвесторов, работающий в США, Сергей Гришин дал интервью прессе. Бизнесмен рассказал «Известиям» как его бизнес пережил пандемию. По его словам, второй квартал «закончился достаточно неплохо, что связано в первую очередь с высокотехнологичными проектами».

Также бизнесмен высказался за конструктивное выстраивание отношений между Россией и США. «Я всегда выступаю за диалог. Но это мое личное мнение, которое разделяют многие наши соотечественники в Америке. В США нас называют «миротворцами». При этом я точно не готов делать какие-то политические заявления — я в американской политике всего лишь наблюдатель. Хотя приятно наблюдать, как Россия и США в этот сложный период передавали друг другу сотни аппаратов ИВЛ, которые помогали спасать человеческие жизни», — считает Сергей Гришин.

По мнению бизнесмена, из недавних протестов в США можно было бы извлечь выгоду, но, как ответственный бизнесмен и гражданин, он надеется на нормализацию ситуации в обществе.

После продажи большей части Росевробанка Сергей Гришин сконцентрировался на венчурных инвестициях в США: его компании Tipalti и Addepar управляют активами и предоставляют бухгалтерское программное обеспечение. Проект Гришина Homelight помогает искать брокеров для сделок с недвижимостью. В России же бизнесмен остается партнером на паритетных началах с международным инвестиционным банком Goldman Sachs в проекте Malltech — крупном девелопере, который представляет услуги по строительству и эксплуатации бизнес-центров и складов класса А.

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