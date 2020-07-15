2020-07-15T15:41:13+03:00
Происшествия

Тракторист протаранил ограждение и слетел в Москва-реку

Инцидент случился в парке Горького [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Видео инцидента очевидцы прислали в редакцию kp.ruВидео инцидента очевидцы прислали в редакцию kp.ru
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Днем 15 июля в ПКИО Горького раздался звук покореженного металла, а затем взволновались воды Москва-реки. Трактор коммунальной службы, которая работает в парке, протаранил ограждение набережной и рухнул в воду. Видео инцидента очевидцы прислали в редакцию kp.ru.

— Все случилось примерно в 13:30. Трактор ехал по дороге вдоль набережной и неожиданно пошел на таран ограды. Машина полетела вниз вслед за металлическим забором, — рассказали очевидцы «Комсомольской правде».

Трактор не сразу ушел под воду. Первые несколько секунд он удерживался на плаву. Перепуганный водитель успел выбраться наружу и вплавь добраться до берега. В 10 метрах есть спуск к воде для отдыхающих.

Дыру в заборе временно затянули сигнальной лентой. На место уже прибыли службы парка. Сейчас решают, как доставать машину из реки. Из воды торчат колеса трактора. Так что зацепить машину не проблема. По предварительной версии, водитель трактора не справился с управлением. Наказать его за это нельзя. Однако от него могут потребовать компенсации за ремонтные работы.

Машины не первый раз падают в водоемы Москвы. Прошлым летом в этом же районе на Новодевичьей набережной иномарка пробила ограду и увязла в прибрежных зарослях. Водителя тогда пришлось доставать спасателям. На Костомаровской набережной в Яузу рухнула машина такси с пассажиром. Водитель заснул во время поездки и авто полетело с обрыва. Людей также вызволяли спасатели.

Трактор коммунальной службы пробил ограждение набережной и упал в Москву-реку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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