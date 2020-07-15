Затопило святые места, а дома стали островами: залповые ливни под Можайском сносили дороги и мосты

Двое суток в Московской области бушует стихия. Рекордное число осадков продолжает выпадать в Можайске. Кадры из поселения Борисовское опубликовал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Наиболее уязвимыми остаются СНТ. Фото: Евгений Тишковец

— Последствия залповых ливней циклона-«южака». Неблагоприятная ситуация с осадками в столичном регионе сохранится до вечера четверга, — отметил метеоролог.

Ущерб людям никто не компенсирует. Фото: Евгений Тишковец

«Южаком» называют холодный северный ветер. По сообщениям очевидцев, циклон прошелся не только в Борисовском. В редакцию kp.ru прислали кадры с Ферапонтовова источника в деревне Исавицы. Почитаемое у православных место также оказалось под водой вечером 14 июля. Но к утру вода отступила.

Выйти из дома на Полосухина, было нереально. Фото: Давид Гоцман

Пятиэтажка на Полосухина, 6 в Можайске превратилась в остров. Подступы к дому серьезно залило, размыло грунт с газонов. Воду откачивали специалисты местной УК.

Стихия зацепила территорию монастыря. Фото: Светлана Ботнева

После ночной бури дорога в деревне Кардень выглядит как после бомбардировки. Асфальт давно истерся, а землю смели потоки воды. Перпендикулярно пути протекает река, которую направили в большую трубу. Однако коммуникации не справились с напором и поток смел часть дороги.

Этого моста в Кардени нет в документах чиновников, поэтому ремонтировать его не хотят. Фото: Виктор Коротин

О помощи просят жители Бараново. Улица Нижняя - здесь размыло старый мост. Плиты, из которых он был сделан, уже наклонились набекрень, а под ними продолжает течь вода. Однако в администрации Можайска говорят, что в их документах моста нет, а значит чинить его они не будут.

В Бараново уничтожена дорога. Фото: Павел Александров

А вот магистраль между поселками Ваулино и Бабаево восстанавливать чиновники взялись. Она соединяла сразу несколько населенных пунктов, а без нее выехать в область просто нереально. Большая вода смыла дорогу. Посреди двух сторон образовался метровый обрыв, под которым гудит поток.

Коммуникации не выдержали. Фото: Павел Александров

— Самое главное, что никто не пострадал. Сделан временный деревянный мост для жителей, чтобы они смогли сходить в магазин. А пока здесь будет организовано дежурство передвижного ФАПа и автобуса для проезда жителей за продуктами, — написал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Пока проложили временный мост. Фото: пресс-служба администрации Можайского ГО

Ночью из-за шквалистого ветра и упавших деревьев в округе без света остались 70 поселков. Работы по восстановлению электричества продолжаются.

По данным Росгидрометцентра, в ночь на 16 июля в Москве и на западе области продолжатся сильные дожди. После этого мощных осадков не стоит ждать минимум до следующей недели. Хотя кратковременные дожди есть в анонсе вплоть до начала следующей недели.

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