В Москве двое пассажиров жестоко избили таксиста, который попросил не материться в машине

Очередной фильм с видеорегистратора московского таксиста бьет рекорды по просмотрам. Действующие лица: водитель и двое джигитов с черными бородами на заднем пассажирском сиденье. Крепких мужчин, по некоторым данным, в Москву они приехали из Чечни, вывела из себя банальная просьба бомбилы: «не материтесь в машине!».

Водитель: «Перестаньте материться!»

Пассажиры: «А где ты слышал, что мы материмся. Езжай ***!»

После этой фразы один из пассажиров дважды ударил кулаком водителя. Мужчина такого явно не ожидал. Он остановил машину и ничего не ответил. Но в какой-то момент он увидел коллег-таксистов и продолжил движение за ними. Джигиты еще больше разозлились.

- Езжай за ними ***! Езжай скорее они тебе помогут!

Водитель и рад бы ехать, но пассажир на полном ходу дернул ручной тормоз. Машина со свистом остановилась. Таксист нажал на сигнал в надежде привлечь внимание коллег. Пассажиры в этот момент продолжили его избивать. Успокоить их смогли коллеги таксиста, которые не проехали мимо.

В итоге, по словам очевидцев, драка продолжилась на улице. Однако заявление в полицию никто из ее участников так и не написал. Впрочем, оно и не потребуется. По факту публикации видео с избиением органы уже начали проверку. Пока установить личности агрессивных пассажиров не удалось.

Напомним, ранее в Москве пассажирка такси устроила истерику, известную по кодовой фразе «вези меня, мразь». После публикации видео девушке пришлось уволиться с работы фитнес-тренера.