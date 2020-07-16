«Воздуха не хватало, я прощалась со всеми»: Нелегальный паромщик чуть не утопил 20 человек

Карьеры между Дзержинском и Котельниками — любимое место отдыха не только местных. Поваляться на пляже приезжают и москвичи. Лучшие места на острове посреди водоема. В народе его прозвали Каменным. Смельчаки добираются вплавь. Остальные пользуются услугами парома.

«ТЕПЕРЬ ЗНАЮ, О ЧЕМ ДУМАЮТ УТОПАЮЩИЕ»

Выглядит судно как небольшой плот, который удерживают пустые бочки. Вечером 12 июля с острова возвращалась группа отдыхающих.

— Паромщик зазывал людей и перегрузил плот. Начал говорить, чтобы мы двигались то в одну сторону, то в другую. Паром раскачался и перевернулся вместе с людьми. Меня накрыл сверху ударом по голове. Все вещи в воде. Электроника сломалась. У людей была дикая паника, когда падали хватались за все что можно, и тащили на себя. Я ударилась коленом о камни, — рассказала корреспонденту kp.ru пострадавшая Александра.

На пароме перевернулись порядка 20 человек

На том же пароме оказалась Анастасия с семьей и собакой. Москвичка на восьмом месяце беременности. За переправу с каждого брали 200 рублей, никаких чеков не давали.

— Набилось много людей! Мы только отплыли, как плот начал проседать. Собака смотрела на меня испуганными глазами. Плот перевернулся, я не успела схватить животное. Моя лапушка Ханна утонула! Я оказалась под водой, а сверху плот. Зацепилась за трос и не могла выплыть. Муж стал нырять и ему удалось выдернуть меня. Еще бы несколько секунд и я бы захлебнулся. Теперь я понимаю, о чем думают люди, когда тонут. Воздуха не хватало, я прощалась со всеми, — вспоминает москвичка.

Анастасию забрали в больницу с подозрением на преждевременные роды. Из-за нехватки воздуха, ребенок в утробе начал двигаться и замотался в пуповину. После осмотра беременной женщине разрешили вернуться домой.

Этот мужчина управлял паромом

УГНАЛИ ПЬЯНЫЕ?

Паром принадлежит компании «Восвод» — «Всероссийское общество спасания на водах». На своем сайте они ведут гордую летопись со времен Александра II. Носят форму, сродни ВМФ, а все участники сплошь майоры, полковники и генералы. Правда звания не имеют отношения к военным. Работают они по всей стране, обучают спасателей, управлению маломерными судами.

Корреспонденту «КП» нашел главного восводовца Московской области. Его версия такая:

— Когда инцидент случился, мы были не на месте. У нас угнали паром — 22 пьяных человека! Двое с него спрыгнули, он пошатнулся и перевернулся. Мы пользовались переправой только в служебных целях: убирали мусор на острове, перевозили пострадавших, — рассказал Владимир Рогов.

Однако у людей, которые чуть не утонули, иной взгляд. Они рассказывают, что паром возит людей за деньги не первый год — есть фотоподтверждения. При этом рядом на деревьях висит указатель «Восвода». Версия, что 22 пьяных человека угнали плот, у пострадавших вызвала недоумение. На следующие день после инцидента на месте заметили людей, которые срезали паромный трос.

Французские бульдоги не умеют плавать, поэтому Ханна захлебнуласьФото: Личный архив

В ГУ МВД России по Московской области корреспонденту kp.ru подтвердили факт инцидента. Делом будет заниматься Следственный комитет. Также «КП» написала в администрацию Котельников, на территории которых расположен карьер:

— В городском округе Котельники данная деятельность (паромная переправа — прим.ред.) не зарегистрирована. Сейчас полиция проводит проверку по вашему обращению.