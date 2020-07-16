На станциях метро от «Саларьево» до «Коммунарки» ввели особый график работы до 20 августа

На Сокольнической линии станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» до 20 августа будут работать по особому графику.

- В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни

- до 23.00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути, - объяснили в Московском метрополитене.

Проще говоря, наземные станции требуют «усадки» (как новые дома). «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» эксплуатируются немногим больше года. Все это время проходила стабилизация земляного полотна, щебеночного балласта и пути в целом. И вот только теперь можно провести последние работы по устройству бесстыкового пути.

- Такие работы могут проводиться только когда на линии прекращено пассажирское движение и снято напряжение с контактного рельса. Предстоят работы на участке более 15 км, - говорят в Московском метрополитене.

Конкретно

График закрытия станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка»:

- 17 июля (с 23.00) до 20 июля (5.30),

- 24 июля (с 23.00) до 28 июля (5.30),

- 31 июля (с 23.00) до 4 августа (5.30),

- 7 августа (с 23.00) до 11 августа (5.30),

- 14 августа (с 23.00) до 20 августа (5.30).

Во все остальные дни в период до 20 августа станции будут работать до 23.00. Во время ограничений, станция «Саларьево» будет являться конечной на Сокольнической линии. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ (вдоль участка, с остановками у закрытых станций).