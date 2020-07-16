Собянин: "Сегодня открылась запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус"

В столице продолжается массовое тестирование жителей на коронавирус. Напомним, с конца мая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице любой желающий по предварительной записи может сдать анализ на антитела к новой инфекции. В городских поликлиниках проводят бесплатный ИФА-тест. Исследование показывает начало или пик заболевания, переболел ли уже человек и есть ли у него антитела. Теперь у москвичей появилась возможность провериться также с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.

- Сегодня открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на ковид в поликлиниках, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). - Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперёд. По возможности мы будем расширять такие услуги.

По его словам, сегодня тестов на коронавирус делается в Москве примерно в два раза больше, чем в других регионах России.

"Эта цифра одна из самых высоких в мире, - отметил мэр. - В день проводим около 70 тысяч исследований".

При этом Собянин считает, что работодатели также должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

"Если речь идёт об ИФА-тестах, то работодатель оплачивает сам забор крови и доставку проб в наши лаборатории, - напомнил мэр. - Исследование в лаборатории сделают бесплатно".

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru и слушайте сегодня в 18.00 мск на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ

Анализ берут у взрослых в 162 поликлиниках и у детей в 45 детских поликлиниках. Адреса поликлиник для бесплатной сдачи ПЦР-анализа - на сайте Департамента здравоохранения Москвы (https://mosgorzdrav.ru).

Дату тестирования можно выбрать только в электронном виде через личный кабинет на mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Расписание составляют на две недели.

Для сдачи анализа нужен паспорт и полиса ОМС. На месте пациентам измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки.

Пункты сдачи ПЦР-теста для взрослых работают с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 13.00. Для детей - с понедельника по пятницу с 13.00 до 18.30, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 14.30.

ГДЕ УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Об итогах своего исследования можно узнать в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней после сдачи анализа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собянин объяснил, ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) (подробности)