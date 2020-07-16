Продолжительный смерч засняли на видео в Московской области

Лето-2020 продолжает удивлять жителей столичного региона погодными аномалиями. Днем 15 июля близ деревни Доры, которая входит в состав подмосковного Лотошино. Кадры сделала москвичка Татьяна Александрова. Торнадо прошел поодаль от населенного пункта, никто не пострадал. Все продолжалось около пяти минут.

Ранее в разговоре с корреспондентом kp.ru синоптики предсказывали появление смерчей в Московской области. Вихри возникают в грозовых облаках, которых последнюю неделю над регионом предостаточно. Метеорологи до сих пор не могут назвать точных причин появления торнадо. Дело в том, что при визуально схожих погодных условиях смерчи то образуются, то нет. Известно, что для появления вихря нужно столкновение холодного и теплого воздушных потоков.

Напомним, в конце июня — начале июля в Москву и Подмосковье пришел мощный циклон. Сначала стихия обрушилась на столицу, затопив подземку, крупные магистрали и дворы. Забитая ливневка не выдержала.

Позже катаклизмы начались в области. Сначала в Орехово-Зуево прошел мощный град. Причем произошло это в один из наиболее жарких дней. Однако в момент выпадения ледяных осадков, температура резко опустилась.

Затем буря нанесла удар по дачным поселкам Подмосковья. Шквалистый ветер не просто ломал деревья, но и вырывал их вместе со слоем грунта. Часть людей пришлось эвакуировать. Чуть позже миллионы человек стали зрителями сильнейшей грозы. Небо осветили тысячи вспышек одна за другой. Эксперты объяснили «представление» редчайшими разрушительными облаками суперячейками.

В Рузе паводок уничтожил несколько дамб, а затем обрушился на историческую часть города. Поток подхватил несколько изб и утащил их на сотню метров. В Можайске, вышедшие из берегов реки, затопили святые места и разрушили несколько мостов. В настоящий момент по всему региону без света продолжают оставаться десятки населенных пунктов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/790921" frameborder="0"></iframe> В Московской области сняли смерч 15 июля.

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