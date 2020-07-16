По делу о торговле суррогатными детьми в Москве арестовали ещё четверых

Компания арестованных по громкому делу о торговле суррогатными детьми пополнилась. К отправленным в СИЗО 15 июля троим медикам и курьеру прибавились ещё четверо. Причём в списке есть суррогатная мама. Такого в истории российского законодательства ещё не было.

В четверг, 16 июля в Басманном суде Москвы арестовали гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, суррогатную мать Татьяну Блинову (ее отправили под домашний арест), переводчика Кирилла Анисимова и юриста фирмы "Росюрконсалтинг" Романа Емашева. Последний вел юридическое сопровождение сделок между суррогатными мамами и заказчиками.

- Под стражей трое обвиняемых проведут два месяца, - сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Заседания прошли в закрытом режиме. Известно, что никто из обвиняемых вину не признал.

Напомним, восемь человек проходят по делу о торговле людьми. Они были арестованы спустя полгода после обнаружения в Одинцово, Московской области, мёртвого младенца. В квартире кроха жил с няней и ещё тремя новорожденными. Все они были рождены российскими суррогатными мамами для биологических родителей с Филиппин.

Фигурантами этого уголовного дела стали одни из лучших врачей репродуктологов страны.

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Странную квартиру, в которой с нянями из Китая жили пятеро новорожденных малышей, накрыли в начале июля. Как выяснилось, все крохи, младшему из который всего неделя, а старшему полгодика, рождены суррогатными мамами из России для граждан Китая. Последние из-за пандемии коронавируса и закрытых границ просто не смогли забрать своих малышей. Шумиха поднялась, когда в двушку на Аргуновской пришла терапевт из поликлиники. Медик заподозрила неладное и сообщила о младенцах в полицию. В итоге малышей забрали в больницу и возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми» (подробности)