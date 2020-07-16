Фотограф Сергей Пономарев показал пустую Москву во время пандемии

Фотограф Сергей Пономарев на открытии своей фотовыставки. Фото: Алиса ТИТКО

Москва опустела во время карантина. На улицах практически не ездили машины. Пешеходы - тоже редкие персонажи. Встретить можно было курьеров, сотрудников полиции или врачей. Пустота. А в ней очень громкое пение птиц, мы раньше их не слышали. Картины были дикие, точно непривычные для мегаполиса. Безусловно, фотографам хотелось сохранить такие виды для истории. И лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев решил выйти из дома с фотоаппаратом и был шокирован - такой Москву он не видел никогда. Спустя два месяца он лично открыл в Музее Москвы выставку "Москва. Великая пустота" из 45 черно-белых фотографий.

- У меня были выставки в Лондоне, Гонконге, но никогда не было в Москве. Я и подумать не мог в начале года, что буду открывать свою выставку в Москве и что сделаю ее в таком быстром темпе, - признался автор выставки Сергей Пономарев.

- А когда вы решили выйти и снимать? Ведь, вероятно, тоже находились дома на самоизоляции, как все мы? - спрашиваю.

- Я видел, что происходит и понимал, что это однозначно исторический момент. Мне хотелось выйти из дома и снимать. Я сам москвич, но никогда так много не снимал Москву. Обычно я в командировках в других странах и в Москве отдыхал от работы, практически не брал камеру в руки. За время своей работы я видел немало войн и конфликтов, а также стихийных бедствий и катаклизмов, но не ожидал, что буду снимать пандемию коронавируса – у себя дома в Москве.

- Сложно было договариваться о съемках?

- Не просто.

- А что необычного увидели? Какой снимок стал вашим любимым?

- Меня удивили виды из парка "Зарядья". И показать Москву в черно-белых цветах я решил не для того, чтобы придать какой-то дополнительный оттенок этому времени, а потому что так четче видны детали.

На выставке можно увидеть необычный вид на Новый Арбат с жилого комплекса. Площадь Пречистенские Ворота получилось снять со смотровой площадки Храма Христа Спасителя. Одинокие лавочки амфитеатра, молодые березы в "Зарядье". Вид на Политехнический музей со смотровой площадки Центрального детского магазина. Виды одновременно знакомы, но и не знакомы.

Замечаешь детали, которых не видел раньше в городе. С первого взгляда невозможно узнать Рыбный переулок и яркий алый Знаменский монастырь. Довольно простая, но сложная фотография, снятая на Новом Арбате - асфальт, плитка и афиши театральных постановок, которые не состоялись. Философский смысл в снимке Манежной площади, на которую будто с горечью смотрит кариатида (колонна, опора в здании в виде женской фигуры). Пустые качели на Триумфальной площади, которые никогда не бывают свободны - желающих на них покататься всегда много. Остановленные стройки, не работающие велопрокаты, пустые Парк Горького и ВДНХ, Садовое кольцо. И памятник Пушкину, который будто снял шляпу и склонил голову перед подвигом врачей, перед сотнями погибших от коронавируса. Пусто. Возле Александра Сергеевича ни души, только машина с полицейскими.

Фотографии пустой Москвы завораживают. Фото: Алиса ТИТКО

- Мы думали, как передать атмосферу Москвы во время карантина и эти фотографии как раз точно передают. Они будут не только на выставке, но и после перейдут в фонд Музея Москвы, - сказала Анна Трапкова, директор Музея Москвы.

Выставка будет работать с 17 июля по 23 августа в Белом зале Музея Москвы. Билеты 200 рублей.

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