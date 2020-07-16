Андрей Воробьёв - о снятии нового списка ограничений: «Этого долго ждал бизнес и, конечно, наши жители»

В Московской области продолжают ослаблять ранее введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Воробьёв.

«Ситуация с коронавирусом в Московской области постепенно нормализуется, пандемия отступает, - рассказал Андрей Воробьёв. - Поэтому мы продолжаем снимать оставшиеся ограничения. С 16 июля в Подмосковье в привычном режиме заработали рестораны и кафе. Этого долго ждал бизнес и, конечно, наши жители и гости, которым хочется отдохнуть и приятно провести время в хорошей компании. Теперь - можно».

При этом губернатор отметил, что несмотря на постепенное снятие ограничений, требования к безопасности по-прежнему должны соблюдаться - речь прежде всего о соблюдении социальной дистанции и ношении масок в общественных местах.

«Носить маску в парках культуры и отдыха теперь не обязательно. Как считают эксперты, жара и солнце ослабляют вирус. Но мы все же рекомендуем по возможности брать маску с собой и надевать, если видите скопление людей. Также сохраняется масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах».

Также, по словам Андрея Воробьёва, с 1 августа возобновят свою работу и кинотеатры. Но - только те, где будут соблюдаться безопасные для зрителей условия.

«Места не должны располагаться слишком близко, а регулярная дезинфекция помещений станет обязательной».

Напомним, с 15 июля в Московской области стартовали и первые смены в детских лагерях. Роспотребнадзор разрешил прием детей 70 лагерям. 36 из них заработают до конца текущего месяца. Все вожатые в них проверены на коронавирус, а на территориях провели продезинфекцию. Всем детям будут ежедневно проверять температуру, а круг их общения должен быть ограничен только своим отрядом. Таковы правила безопасности на этот сезон.

Уже известно, что нынешним летом детские лагеря смогут посетить в два раза меньше ребят, чем обычно. Кроме того, школьники будут отдыхать лишь в своих регионах.