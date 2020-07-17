Столешников переулок трансформируют: вместо вечеринок – шопинг, вместо офисов – элитные квартиры от 200 млн рублей

Столешников переулок уже несколько лет держит звание «самой дорогой улицы по уровню цен на аренду». От известных брендов тут кружится голова – Prada, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Piaget, Hermes, Montblanc, Miu Miu. Но из-за отсутствия автомобильной парковки и зафиксированной в валюте ставки арендной платы, некоторые закрывают свои магазины и бутики. А тут еще и пандемия грянула. «КП» посмотрела, как трансформируется Столешников переулок.

В Столешников переулке катастрофически мало свободных площадей под арендуФото: Алиса ТИТКО

Еще больше брендов

Модникам и модницам переживать не стоит – магазины с дорогой одеждой и ювелирными украшениями выжили. Наоборот - их может стать больше. Здание культового Simachev Bar, где еще 1,5 года назад проводились модные вечеринки, отремонтируют и откроют в нем бутики и рестораны. Реализовывать проект будет один из крупных операторов стрит-ритейла в Москве.

- Но это еще не окончательный проект. Сейчас мы ищем арендаторов. После будет понятно, что им интересно сделать в этой локации, - сказали «КП» в компании.

Учитывая, что в Столешников переулке катастрофически мало свободных площадей под аренду, то такой объект – это лакомый кусок для бизнеса. И не только на этом объекте значится объявление «аренда». По итогам первого полугодия 2020 года свободно 7,7% торговых площадей (три помещения: дом №5, №12 строение 2, №14). Но в целом, ограничения из-за пандемии не оказали существенного влияния на арендаторов торгового коридора.

- Столешников переулок по-прежнему остается самой дорогой улицей города и представляет собой зону расположения люксовых бутиков, предназначенных для узкой целевой аудитории. В первую очередь, данных операторов привлекает сформировавшаяся премиальная локация, а также расположенные по близости отели и торговые центры люксового сегмента, - рассказала «КП» Ирина Козина, директор направления стрит-ритейла Knight Frank.

Возле бутика Chanel раньше был Simachev Bar. Пока здание пустуетФото: Алиса ТИТКО

Может показаться, что бутик Dior решил съехать - из здания выносят/заносят большие коробки. Рабочие ничего не говорят, что происходит. В администрации сказали, что бутик временно закрыли на реконструкцию.

Бутик Dior временно закрыт на реконструкциюФото: Алиса ТИТКО

Последние два года аренда в Столешниковом переулке достигает от 100 до 220 тысяч рублей за квадратный метр в год. И это, как наблюдают эксперты, снижение верхней границы ставки на 20%.

- Кому выгоднее всего занять там площади: брендовым магазинам или ресторанам? – спрашиваю.

- Больше всего заявок на Столешников переулок мы получаем от fashion-брендов классов люкс и премиум. Среди рестораторов также сохраняется интерес к помещениям, которые находятся ближе или на пересечении переулка с улицами Большая Дмитровка и Петровка, - говорит Ирина Козина, директор направления стрит-ритейла Knight Frank.

Дом винодела Леве

Вернуть подлинное предназначение планируют дому №7. Последние годы здесь были офисы и ювелирный магазин, теперь это будет клубный дом с 12 городскими квартирами. В 1811 году на этом месте был особняк, принадлежавший французскому балетмейстеру Жану Ламиралю. Он преподавал в училище при императорских театрах (ныне Большой и Малый). А в 1903 году здесь возвели дом для виноторговца Егора Леве, на первом этаже был фирменный магазин, в который любил заходить Лев Толстой и даже упомянул его в романе «Анна Каренина».

Вернуть подлинное предназначение планируют дому №7

- Через год мы выдаем ключи. Показы сейчас уже проводим, но пока там реставрация – на фасад возвращают гермы, утраченные в советское время, виноградные лозы в локанах, как напоминание о виноторговце Леве. Но можно зайти на любой этаж и посмотреть на квартиры без отделки – оценить высоту потолков, четырехметровые панорамные окна, - рассказали в офисе продаж Stoleshnikov7.

- Какая цена будет на квартиры? – спрашиваю.

- Площадь квартир от 130 до 350 квадратных метров. Можно объединить несколько квартир, если нужна площадь больше. Шестой этаж – это пентхаус, площадью 348 квадратных метров, там четыре спальни, собственная терраса. Самая маленькая квартира на втором этаже будет стоить 198 млн рублей с отделкой Ар-нуво или Modern.

Этот дом уже претендует стать в один ряд с элитным жильем в Лондоне, Париже, Монако, Токио.

- Здание имеет охранный статус объекта культурного наследия регионального значения. Фасад декорирован натуральным камнем, бронзой и растительными орнаментами. Лобби выполнено по проекту одного из наиболее именитых российских бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры», - отметила Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank.

Площадь квартир от 130 до 350 квадратных метров

Дорогие вина и заграничные кроссовки

Сейчас сложно представить, что из соседнего дома №9 почти 100 лет назад выходил писатель Владимир Гиляровский с запорожскими усами в распахнутой шубе и меховой папахе. Он писал, что в Столешниковом переулке отображается вся жизнь города. Сюда в квартиру на третьем этаже к нему в гости приходили коллеги Антон Чехов, Александр Куприн, Дмитрий Мамин-Сибиряк. Они пили чай из самовара.

Владимир Гиляровский жил в доме №9. Он писал, что в Столешниковом переулке отображается вся жизнь города.Фото: Алиса ТИТКО

- В Москве очень мало улиц, которые вошли в литературу, но там проживало много известных людей. И Столешников переулок вместе с улицей Кузнецкий мост являются именно такими. Здесь всегда кипела жизнь. Название происходит от ремесленников, которые делали скатерти «столешники», - рассказывает Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, создатель канала «Архитектурные излишества».

В Столешников переулке свободно 7,7% торговых площадейФото: Алиса ТИТКО

Столешников изменился в XIX веке, здесь построили много торговых лавок, появились доходные дома. В пасхальные дни устраивали «продажу остатков» (ныне бы назвали распродажу). После революции здания использовали, как склады. В советские годы здесь были лучшие книжные магазины.

- Здесь же был букинистический рынок, где можно было из-под шинели купить очень редкую книгу, распространение которой в советские годы не приветствовалось. Купить можно было книги Ахматовой, Мандельштама, стояли очереди, - вспоминает Павел Гнилорыбов.

На рубеже 80-90-х годов в Столешниковом переулке был большой блошиный рынок – можно было купить сигареты, произведения искусства, зубную пасту и даже заграничные кроссовки. То есть в эпоху дефицита Столешников опять приобрел торговые функции, как и до 1917 года. А после распада СССР переулок стали заселять фешенебельные бутики.