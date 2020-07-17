Таксист, сбивший в Москве футбольных болельщиков из Мексики, избил на ринге росгвардейца

Помните жуткую аварию, которую во время Чемпионата Мира по футболу в Москве устроил таксист из Киргизии Анарбек Чынгыз. Так вот, месяц назад бомбила, протаранивший группу болельщиков из Мексики, вышел из колонии. Там он провел чуть больше года и, как оказалось, время даром не терял: отжимался, приседал. И сразу после освобождения подался в спортсмены.

- Анарбек Чынгыз действительно стал бойцом профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Championship, - сообщили "Комсомольской правде " в пресс-службе лиги. - Он победил в первом в своей карьере бою.

Причём побил экс-таксист не абы кого, а сотрудника Росгвардии Рината Надрова. В третьем раунде киргизский боец отправил его в нокдаун.

Кстати, боевыми единоборствами Анарбек занимался и до аварии. Каждый день после смены он ходил в спортзал и участвовал в непрофессиональных боях. Такси для него было лишь средством заработка. Напомним, причиной аварии стала усталость. Анарбек работал по 12-15 часов в сутки, чтобы выплачивать кредит и помогать родственникам в Киргизии. В итоге, травмы получили три пешехода. Лишь чудом обошлось без жертв.