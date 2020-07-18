Москва двухколесная: на Садовом кольце появится велодорожка, на улице Лесной - уже появилась

Есть масса вещей, в которых наша страна впереди планеты всей. Начиная от гимнастики с хоккеем и заканчивая гигантской площадью. Но есть и нечто такое, в чем мы безнадежно отстаем. Например, велодорожки. Представить без них какой-нибудь Копенгаген или Барселону уже давно невозможно.

А у нас наоборот. Чудо-разметка на краю дороги выглядит экзотично. Как некое баловство. Потому многие водители на нее и плюют, паркуя машины на территории велосипедистов. Или взять парк. Например, «Музеон». Там обязательно какой-нибудь пешеход разгуливает пешочком по велодорожке, да еще с таким видом, как будто он у себя дома. Начнешь объяснять, хамство в ответ. Мол, чего ты тут кобенишься, не трамвай - объедешь.

Ехать по шоссе с таким движением, как у нас, опасно. По тротуару - неудобно. Вот и получается, что велосипедист в Москве - почти вне закона.

Хотя на некоторых улицах дорожки все-таки есть. Это в основном центр. Тверской бульвар, Большая Никитская, Соймоновский проезд, Малая Бронная, набережные. По ним едешь как какой-то барин. Душа разворачивается. Но недолго. Разметка, как всё хорошее, быстро кончается. И дальше опять петляй между прохожими.

Накануне стало известно, что велодорожки появятся по всей длине Садового кольца (15,6 км).

- Как именно они будут обустроены, пока неизвестно, - рассказали «КП» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). - Предстоит проанализировать каждый участок. И сделать так, чтобы ничьи интересы не пострадали - ни прохожих, ни водителей. Сейчас в качестве эксперимента велодорожка появилась на улице Лесной. При этом автомобильных полос на дороге не убавилось.

Что ж, поехали на Лесную.

А Я СЯДУ НА ВЕЛОБАЙК И УЕДУ КУДА-НИБУДЬ

И всё же это большое удовольствие, ехать по своей законной территории. Чувствуешь себя, как минимум, жителем Дублина. А всего лишь надо было отгородить обочину столбиками с обеих сторон улицы. О первых результатах эксперимента уже доложил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Заявив, что:

- Создание велополосы увеличило количество велосипедистов на Лесной улице на 29%. Многие гонщики ушли с тротуаров. И пока мы позитивно оцениваем результат эксперимента. В то же время никаких затруднений для автомобилей из-за велополосы нет.

Увы, но без минусов тоже никак. Попробуем выделить основные:

- столбики установлены не везде, то есть велодорожка то и дело прерывается (и, скажем, на перекрестке с улицей Александра Невского приходится съезжать на тротуар, а он узенький как кругозор у макаки);

- не все велосипедисты помнят, где право - и прут по левой стороне, то есть по встречке (особенно это касается курьеров);

Среди велосипедистов в центре Москвы больше всего курьеров.Фото: Павел КЛОКОВ

- там, где припаркованы машины, чувствуешь себя неуютно (в районе дома №59 стоят иномарки и объезжать их приходится по дороге без всяких столбиков, причем сильно прижиматься к ним нельзя - мало ли, водитель сидит внутри и откроет дверь);

- ну и без велосипедных светофоров возникает трудность на перекрестке (ехать на зеленый сигнал - для автомобилистов - опасно, потому что машина, которая едет рядом или чуть сзади, может поворачивать направо, то есть прямо на вас, а потому лучше дождаться зеленого - для пешеходов - и уже вместе с ними миновать перекресток).

На улице Лесной появилась велодорожка, при этом количество полос на проезжей части не убавилось.Фото: Павел КЛОКОВ

Вообще переоборудовать старый переулок и сделать его удобным для велосипедистов крайне сложно. Куда проще сразу учесть этот момент во время проектировки новой улицы (как это происходит в других странах). Скажем, если на велосипедном пути попадается автобусная остановка, дорожка должна обойти ее сзади, чтобы не мешать пассажирам. Но как это сделать, например, на Садовом кольце возле станции метро «Сухаревская»? Если там за остановкой нет ни единого свободного метра и стоит дом.

Кстати, самое время отправиться туда.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ВЕЛО-САД

В принципе многие участки Садового кольца в велосипедных дорожках и не нуждаются, потому как тротуарищи на них широкие как на Новом Арбате. Можно хоть на «КамАЗе» ехать, причем боком. И опять же непонятно, тронут ли проезжую часть. Если да, то целая полоса для автомобилистов канет в бездну. Потому как нужно будет сделать какое-то ограждение - движение на Садовом будь здоров. Однако в ЦОДД пока разводят руками. Нужно всё продумать. Возможно, велодорожка протянется по тротуару.

Но и тут есть нюансы.

Прямую линию теоретически провести можно. Но на практике, увы. Будет обязательно что-то мешать. Клумба, рекламный стенд, остановка, фонарный столб, дорожный знак, скамейка, урна, дерево, ну и так далее. Перемещать их будут вряд ли. А потому, скорее всего, велодорожка будет извилистой, как в горах. Ну или будет прерываться как на Лесной.

Садовое кольцо в Басманном районе. В этом случае левую часть тротуара можно оставить пешеходам, а правую отдать велосипедистам.Фото: Павел КЛОКОВ

Например, возле ФАС России на Садовой-Кудринской можно не только разметку для гонщиков сделать, но и проводить футбольные матчи. Настолько много места. А на Садовой-Самотечной возле управления ГИБДД по Москве тротуар уже поскромнее.

Садовая-Самотечная, 3. Здесь, перед театром кукол, можно сделать хоть десять велодорожек.Фото: Павел КЛОКОВ

Возле станции метро «Сухаревская» лучше вообще слезть с велосипеда и идти пешком. Потому что места почти нет, плюс автобусная остановка и полно народу.

А вот, например, проблемный участок. И зауженный тротуар, и многолюдный выход со станции метро «Сухаревская», и автобусная остановка.Фото: Павел КЛОКОВ

Спускаться в подземные переходы вместе со своим стальным другом тоже придется. На пересечении с проспектом Мира, например. Или с проспектом Академика Сахарова. Неудобно и неохота. Но пандусы весьма терпимые.

В общем идеальной велодорожки (обособленной от остального мира как в Дании), сделать не получится.

Будущий клиент велосипедной дорожки. Снято на Садовой-Черногрязской улице.Фото: Павел КЛОКОВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Для максимальной безопасности городская велодорожка должна быть отделена как от тротуара, так и от проезжей части дороги, - сообщил «КП» автоэксперт Андрей Гречанник. - И не только разметкой, но и бордюрами, невысокими аккуратными ограждениями, чтобы люди туда не заходили. На Садовом в ряде мест недавно расширили тротуары. Возможно, там и получится обустроить полосы для велосипедистов. А проезжую часть там, где есть возможность, лучше не трогать. Особенно, когда речь идет о широких и нагруженных городских магистралях.

ГДЕ ЕЩЁ ЖДАТЬ ВЕЛОДОРОЖЕК В ЭТОМ ГОДУ

- на улице Зорге;

- на Хорошевском шоссе в районе станции метро «Полежаевская»;

- на улице Маргелова.

КСТАТИ

ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ ДЛИНОЙ 25 КМ

В архитектурном бюро Strelka CA разработали проект зеленого велосипедного маршрута от Воробьевых гор до ВДНХ. Причем непрерывного. Не надо будет спускаться в подземный переход или тащиться на мост по лестнице. Путь, по задумке авторов, протянется вдоль Яузы и свяжет крупные столичные парки (Зарядье, Сокольники, Лефортово, Измайлово и ВДНХ). Длина маршрута составит 25,4 км (на 10 км больше, чем протяженность Садового кольца). Почти половина участков уже обустроена велодорожками. Например, на набережных.

По словам проектировщиков, во время поездки можно будет полюбоваться на Кремль и Красную площадь, Лужники, Новую Третьяковку, а также на 14 памятников архитектуры и 10 университетов.

- Для того, чтобы проект состоялся, нужно восполнить пробелы в уже существующей инфраструктуре, - говорится в официальном сообщении архитектурного бюро. - Сейчас в некоторых местах удобный тротуар заканчивается перекрестком, эстакадой или лестницей. Для каждого такого случая подобрано решение: это велопандусы, велоспуски, реорганизация существующих пешеходных переходов, строительство велопешеходного моста с Семеновской на Рубцовскую набережную, организация объездных мостков возле Андроникова виадука и Лефортовского моста.

О стоимости проекта и сроках его возможной реализации пока не говорится. В случае, если город согласится, новый зеленый маршрут займет у велосипедистов полтора-два часа. Кроме этого, в нем будут предусмотрены несколько смотровых точек и зон отдыха.