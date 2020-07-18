В Красногорске в Москва-реке на глазах у гуляющих затонула яхта

Этим утром несколько десятков гуляющих по берегу Москва-реки в подмосковном Красногорске стали свидетелями, как плывшая мимо яхта медленно ушла на дно. Хорошо, что это было уже около берега, на мели, и палубу лишь совсем чуть-чуть накрыло водой.

- Частичное подтопление судна произошло около 12 часов напротив дома 89 на Центральной улице Красногорска, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

По словам сотрудника ведомства, речь идёт о судне длиной около 20 метров.

Пострадавших нет - людей, находившихся на яхте, доставили на берег. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной ЧП - возможно, дно судна пробило подводным камнем.

Впрочем, пока у представителей МЧС есть дела и поважнее - из поврежденного судна разлилось дизельное топливо.

- На месте работают наши сотрудники, решается вопрос об очистке воды от топливного пятна.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.