2020-07-18T15:03:04+03:00
Происшествия

В Красногорске в Москва-реке на глазах у гуляющих затонула яхта

Пассажиров спасли, а сотрудники МЧС теперь пытаются очистить воду от разлившегося топлива [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Из поврежденного судна разлилось дизельное топливо.Из поврежденного судна разлилось дизельное топливо.Фото: СОЦСЕТИ
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Этим утром несколько десятков гуляющих по берегу Москва-реки в подмосковном Красногорске стали свидетелями, как плывшая мимо яхта медленно ушла на дно. Хорошо, что это было уже около берега, на мели, и палубу лишь совсем чуть-чуть накрыло водой.

- Частичное подтопление судна произошло около 12 часов напротив дома 89 на Центральной улице Красногорска, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

По словам сотрудника ведомства, речь идёт о судне длиной около 20 метров.

Пострадавших нет - людей, находившихся на яхте, доставили на берег. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной ЧП - возможно, дно судна пробило подводным камнем.

Впрочем, пока у представителей МЧС есть дела и поважнее - из поврежденного судна разлилось дизельное топливо.

- На месте работают наши сотрудники, решается вопрос об очистке воды от топливного пятна.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

В Красногорске дизельное топливо вылилось из затонувшего судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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