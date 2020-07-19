2020-07-19T09:32:56+03:00
Происшествия

В Москве тело новорожденного нашли на заводе по переработке мусора

Мальчик находился в полиэтиленовом пакете, причину смерти ребенка установит экспертиза
Юлия САЛЬНИКОВА
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В полиции ищут мать ребенкаВ полиции ищут мать ребенкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На мусорном заводе в Москве обнаружили тело новорожденного ребенка. Малыша положили в полиэтиленовый пакет и просто выбросили в один из контейнеров. Неизвестно, сколько пакет там пролежал и был ли мальчик на тот момент уже мертв. После содержимое контейнеров погрузили в спецмашину и доставили на завод по переработке, где сотрудники и обнаружили тело новорожденного.

- Смерть наступила не более суток, тело направили в морг, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах. - На вид 20-23 недели с пуповиной и плацентой.

В полиции ищут мать ребенка. Проверят данные по роженицам в женских консультациях поликлиник, в родильных домах. Женщина могла обращаться за помощью к врачам уже после того, как родила сына.

В начале июля в Москве-реке обнаружили тело новорожденного мальчика, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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