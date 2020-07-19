Мужчина дважды задавил жену, которая пыталась спасти его от "пьяной аварии"

Мужчина жестоко убил жену, которая пыталась остановить его от поездки на машине в состоянии опьянения.

Житель подмосковного Голицыно пил дома с 14 июля. Когда запасы спиртного кончились, засобирался в магазин за пивом. Это было вечером 18 июля. Чтобы сберечь время, решил ехать на машине. Жена попыталась его остановить - пьяным он мог разбиться сам или покалечить кого-то, устроив ДТП. Она уговаривала его не садиться в таком состоянии за руль. Между супругами вспыхнула ссора.

Мужчина прыгнул в машину, завел двигатель и сбил на авто жену, придавив капотом к воротам. Убедившись, что она жива, переехал ее второй раз.

- Женщина умерла на месте, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 "Убийство".

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.