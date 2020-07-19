2020-07-19T15:47:12+03:00
Происшествия

В лесу под Сергиевым Посадом грибники нашли в чемодане тело женщины

Личность погибшей пока не могут установить
Семен ЕЛЕНИН
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Личность погибшей пока установить не удалось - внутри никаких документов.Личность погибшей пока установить не удалось - внутри никаких документов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Подмосковье каждые выходные устремляются тысячи грибников - после дождей милое дело. В минувшую субботу семейная пара добрались на электричке до станции Радонеж неподалеку от Сергиева Посада и углубилась за опытами в лес. Через какое-то время мужчина и женщина наткнулись на чемодан. Обычный такой чемодан, какие туристы в поездки берут, - на колесиках и выдвижной ручкой. Решили открыть. Едва только разошлась молния, в нос ударил жуткий гнилой запах. Внутри лежал человек.

Вызвали полицию. По предварительным данным, в чемодане лежала женщина пожилого возраста.

Личность погибшей пока установить не удалось - внутри никаких документов.

- Тело женщины - с очень сильными гнилостными изменениями, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Экспертам предстоит очень серьезно потрудиться, чтобы выяснить хотя бы приблизительный возраст погибшей, причину смерти и сколько она пролежала в лесу. Этим летом то жара была, то заливало дождями, поэтому гниение проходило стремительно.

- Тело было расчленено?

- Нет.

- Следы насильственной смерти на теле имеются?

- Это как раз один из вопросов, стоящих перед экспертами. Визуально сложно что-либо определить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, - сообщили старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. - Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, личность женщины устанавливается.

Чемодан с телом пожилой женщины обнаружили в Московской области.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, устанавливается личность женщины

ИСТОЧНИК KP.RU

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