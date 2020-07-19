Азербайджанцы и армяне развязали на московских рынках абрикосовую войну

Эти кадры вызвали оторопь у многих: уроженцы Азербайджана под звуки турецкой волынки давят башмаками на московском оптовом рынке "Фуд Сити" (крупнейшая база овощей и фруктов московского региона - на Калужском шоссе) сочные абрикосы. Покупают их целыми ящиками, чтобы втоптать в грязь. На ящиках крупно надпись - Армения. Что же им сделали эти фрукты?

Не так просто, как может показаться со стороны. Кавказ - дело горячее: абрикос это символ Армении. Его даже называют армянским яблоком. Даже в Африке он будет иметь научное название на латыни Prúnus armeníaca, что в переводе значит "армянская слива". Армяне выращивают этот фрукт более 6 тысяч лет, а их флаг на треть - оранжево-желтый.

Выходит, что для азербайджанца - в свете вооруженного конфликта, обострившегося между Ереваном и Баку, - раздавить спелый абрикос - тоже самое, что плюнуть в символ Армении.

Да, слишком сложно для восприятия российского гражданина, но зато безопасно с точки зрения уголовного кодекса России. Ведь пострадавших в конфликте как-бы нет.

Большинство рынков в столичном регионе были переданы в длительную аренду выходцам из Азербайджана.

АБРИКОСОВАЯ ВОЙНА

Для москвичей абрикосовая война между азербайджанцами и армянами обернулась неожиданной стороной: в Супермаркетах появилась черешня и абрикосы вдвое дешевле обычного - по 150 рублей за килограмм. Породистый абрикос, не чета ароматной ростовской жерделе. Спелый, крупный, как молодое яблоко и почти даром.

- Когда у нас есть такие соседи, приходится опускаться до их уровня. Мы ведем абрикосовую войну. Нашей стране не повезло с окружением. Сегодня детские дома Москвы скоро получат самые вкусные абрикосы, - пишет на своей странице в сети сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян.

Фрукты у его соотечественников выкупают российские предприниматели и дарят социальным учреждениям. Отдают в торговые сети почти даром. В Калуге абрикосы просто раздавали жителям с машин. Хранить урожай негде. Дело в том, что большинство рынков в столичном регионе были переданы в длительную аренду выходцам из Азербайджана. Такая же участь постигла плодово-овощные базы бывшего СССР. Но современная история плодово-овощных "Черкизонов" это отдельная тема...

Прошло 20 лет, и азербайджанцы почувствовали себя полноценными хозяевами этих баз и рынков. Например, служба безопасности рынка "Фуд сити" выгнала с территории рынка посла Армении в России Вардана Тоганяна. Он пытался предупредить конфликт, заступился за дальнобойщиков и чуть сам не пострадал.

- Больше 50 фур с армянскими номерами выгнали с рынка, не дали торговать. Чтобы фрукты не пропали пришлось искать другие точки сбыта скоропортящейся продукции, - заявил Вардан Тоганян.

По данным дипломата Тогоняна владельцами "Фуд Сити" являются уроженцы Азербайджана, руководители компаний "Киевская площадь" Год Нисанов и Зарах Илиев.

У "Фуд Сити" теперь дежурят бойцы московского ОМОНа. Ведь конфликт не исчерпан: с каждой фуры, как говорят, рыночники содрали по тысяче долларов, а потом запретили им торговать и попытались их выгнать. Дальнобойщики заняли места на стоянке и требуют вернуть им деньги. Ситуация уже попахивает банальным криминалом.

На парковке возле ТЦ "Бухта" выстроилась огромная очередь к фурам с фруктами.Фото: СОЦСЕТИ

ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

Чтобы предупредить конфликт с сотрудниками безопасности азербайджанской торговой точки, посол Армении попросил дальнобойщиков объезжать данный рынок стороной, и продавать товар в других торговых сетях. Водителям огромных фур, которые подъезжают к Москве, уже передали по рации адреса новых безопасных "бухт", где можно реализовать товар.

- Просто устанавливают свои правила в соответствии со своим менталитетом на территории России. Власти Москвы, России, Московской области должны дать этому правовую оценку, тому, что сейчас происходит, потому что если этого не будет, то это очень опасный прецедент, если не остановить, - считает вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

В армянской диаспоре говорят, что попытки провокаций фиксируются в других городах России. Если выяснится, что конфликты создаются искусственно на фоне боевых действий на азербайджано-армянской границе, то уголовные дела могут принять политическую окраску и потребуют соответствующих решений.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении азербайджанца, который ударил полицейского во время задержания на митинге по статусу Нагорного Карабаха, которое прошло у азербайджанского посольства в Москве.

Чтобы фрукты не пропали пришлось искать другие точки сбыта скоропортящейся продукции.Фото: СОЦСЕТИ

В России живет более 200 национальностей. И доля армян и азербайджанцев - капля в море: в 2002 году 0,79 % и 0,43% соответственно, к 2010 году эти показатели выросли для армян на 0,86%, а для азербайджанцев до 0,44%. Незначительный, но прирост есть. Очевидно: как одним, так и другим жить в России нравится.

Одной из главных причин смены места жительства переселенцы называют "отсутствие крайних проявлений межнациональной розни на территории России". Выходит, что осталось навести порядок на плодово-овощных "Черкизонах" страны? Чтобы и там не было никаких межнациональных трений.