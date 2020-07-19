2020-07-19T17:33:10+03:00
Общество

Маршрут легендарной «Аннушки» изменился: у Павелецкого вокзала закончили перенос трамвайных путей

Трамваи пойдут от «Чистых прудов» до Новоконной площади
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Маршрут легендарной "Аннушки" теперь пролегает от «Чистых прудов» до Новоконной площади. Фото: Департамент транспорта МосквыМаршрут легендарной "Аннушки" теперь пролегает от «Чистых прудов» до Новоконной площади. Фото: Департамент транспорта Москвы
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В столице продолжают модернизировать трамвайную сеть, линия между метро «Павелецкая» и «Пролетарская» снова открыта для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

- На линии между метро «Павелецкая» и «Пролетарская» трамваи будут останавливаться прямо перед зданием вокзала и поворачивать в сторону «Пролетарской», - сказали в ведомстве.

Изменился и маршрут легендарной «Аннушки» (А) — теперь трамваи пойдут от «Чистых прудов» через «Павелецкую» и «Пролетарскую» до Новоконной площади.

Глава Департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что по маршрутам № А, 39 в центре и № 47, 49 в районе Нагатино впервые поехали современные низкопольные вагоны «Витязь-Москва».

- Вернулись «Витязи» и на маршрут № 1 в Чертаново. Теперь родителям с колясками, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями будет удобнее пользоваться трамваем, — сказал Максим Ликсутов.

Напомним, что в столице самый молодой наземный транспорт. За последние десять лет ввели 11 086 новых автобусов, трамваев и электробусов.

- Электрический транспорт в приоритете. Обновление подвижного состава - 300 электробусов и 100 зарядных станций для них. А еще 320 трамваев "Витязь-Москва" в парке, - говорили ранее в Департаменте транспорта Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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