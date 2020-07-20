Юго-Восточная хорда улучшит дорожную ситуацию в Москве

Без новых скоростных дорог столице не обойтись. С каждым днем на улицах все больше машин и людей. В ближайшем будущем пробки могут превратиться в настоящий коллапс для всей инфраструктурной системы Москвы. Наверняка многие помнят адские заторы в начале 2000-х, когда водители просто бросали машины на проезжей части и пересаживались на общественный транспорт, чтобы хоть как-то добраться в нужное место.

Москва постоянно в движении, и горожане не хотят зря терять ни одной минуты. Кстати, во всем мире высшим достижением урбанистики считается экономия времени жителями мегаполисов.

Именно к этому стремятся проекты развития всей транспортной системы Москвы в последние десять лет. Среди них - строительство Московского центрального кольца (МЦК), создание Московских центральных диаметров, запуск Большой кольцевой линии (БКЛ). Все они улучшают систему общественного транспорта столицы.

Следующим масштабным проектом станет строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

РАЙОНЫ СТАНУТ БЛИЖЕ

Тем, кто ездит на востоке и юго-востоке Москвы, понятно, что в этих районах давно пора улучшить дорожную ситуацию. Хорда как раз поможет в этом, а еще разгрузит МКАД, улучшив всю транспортную систему столицы. Без такого строительства разрулить потоки машин просто невозможно.

К тому же инфраструктура районов города должна нормально работать. Напомним, в кварталах между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе проживает около 2,5 миллиона человек. При этом восток и юго-восток столицы годами мучаются без поперечных дорожных связей. Дороги к тому же разорваны промзонами и железнодорожными путями. Поэтому жизненно необходимо строить новую магистраль, которая решит эти проблемы. Пробок станет меньше, и москвичи смогут быстрее добираться по своим делам. Строительство ЮВХ сделает ближе к жителям социальные учреждения и места отдыха.

МКАД РАЗГРУЗИТСЯ

Юго-Восточная хорда соединится с Северо-Восточной хордой и Южной рокадой. Все они превратятся в хордовое кольцо. Его планируют полностью запустить в 2023 году. Новое кольцо Москвы станет не просто очередной трассой для машин. По нему пойдет транзит за пределы Москвы. Этим хордовая модель выгодно отличается от кольцевой.

По данным международных исследователей из PricewaterhouseCoopers, Москва занимает третье место по объемам ввода улично-дорожной сети среди мегаполисов Европы, Северной и Латинской Америки, а также Азии. Речь идет о таких городах, как Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Гонконг, Мехико. На огромную транспортную сеть столицы заметно повлияет Юго-Восточная хорда. Она пересечет самые пробочные дороги Москвы - Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе и другие. А на МКАД и ТТК хорда уберет тысячи машин, разгрузив вылетные магистрали. Водители смогут проехать в соседние районы быстрее. Сейчас им приходится делать крюк в 10 - 15 километров через МКАД.

Строительство Юго-Восточной хорды и всего хордового кольца станет основой будущих дорог города на десятилетия вперед.

А КАК У НИХ?

Токио и Лос-Анджелес строят многоэтажные развязки

Во всех крупных мегаполисах мира дорожная сеть развивается с помощью новых связей между периферийными районами. Одновременно снижается нагрузка на центр. Вокруг крупных городов построены внешние кольца дорог. Среди них - Токио, Сингапур, Берлин и Париж.

При этом для мировых мегаполисов стало привычным создание транспортных многоуровневых развязок. Возьмем, к примеру, Токио. С пробками на дорогах японская столица борется дорогами в несколько этажей. Их начали строить полвека назад, накануне токийской Олимпиады-64. Здесь, как и в Москве, радиально-кольцевая система автотрасс. Всего в городе 12 колец, часть из которых платные. Но основными стали радиальные направления, которые сетью расходятся от центра города. Дороги нередко проложены близко к жилым домам, но закрыты шумоизоляционными щитами.

Еще один пример - Лос-Анджелес. Американские магистрали плотно забиты автомобилями. Для разгрузки потоков и уменьшения пробок также используются многоуровневые магистрали. В Лос-Анджелесе развязка имени судьи Гарри Преджерсона имеет 5 уровней. В нее входят не только машины, но и станция метро, автобусные остановки с эскалаторами, перехватывающая парковка и развязка.

Такие дороги на нескольких этажах становятся заменой платному проезду в центр города, например в том же Токио.

КСТАТИ

В 2002 году в Норвегии провели исследование центров городской активности после запуска новых кольцевых и хордовых дорог.

Для анализа взяли четыре британских города - Вулверхэмптон, Ковентри, Бристоль и Бирмингем.

Результат впечатляет. Эксперты выяснили, что активность перенеслась на окраины. Районы вокруг построенных дорог начали бурно развиваться. При этом снизилась транспортная нагрузка на центр.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Впервые о создании хорд в Москве заговорили еще в первой половине XX века. К этой идее пытались вернуться в 1930-е годы, понимая, что машин на дорогах становится все больше. В генплане города 1971 года уже была заложена концепция хорд. Но только в 2011 году дело сдвинулось с мертвой точки. Четвертое транспортное кольцо уступило место современному хордовому кольцу. Это более эффективный вариант для распределения транспортных потоков, поскольку каждый «пазл» магистрали будет выходить на МКАД.

Эксперты считают, что такое движение на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая дорога. Вдобавок новые хорды поедут мимо перегруженного центра города.