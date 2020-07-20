Сообщество местных производителей создадут в ТС «Слата»

Доля местных производителей в торговой сети «Слата» возрастет вдвое.

Уже в августе в ряде торговых точек появится фермерская продукция: мясо, молочные продукты, мед, зелень. Также компания намерена помочь молодым предпринимателям получить надежный рынок сбыта.

В сообщество производителей смогут войти даже небольшие организации - мощности и объемы производства не так важны. Основная задача - представить в торговой сети местную, качественную и вкусную продукцию. Для успешного развития такого проекта в регионе есть все возможности - производителей достаточно. Главное, чтобы они не боялись вступать в диалог с торговой сетью.

Как отметил исполнительный директор РС «Слата» Ярослав Шиллер, были времена, когда компания отказывалась брать фермерскую продукцию, потому что небольшие хозяйства не могли обеспечить необходимые объемы - на 50 или 100 магазинов. Сейчас же все изменилось.

Фото: ООО "Маяк"

- Мы работаем на этой территории и должны максимально взаимодействовать с местными производителями, - сказал Ярослав Шиллер. - Да, мы знаем, что у кого-то нет технологий и что контроль качества зачастую не соответствует требованиям, но мы готовы со всем этим помогать. И если объемов производства того или иного предприятия хватает на пять торговых точек, то пусть это будет пять уникальных точек с продукцией конкретного фермерского хозяйства.

Примечательно, что возможность представить свою продукцию в крупной торговой сети региональный ритейлер «Слата» дает не только малым производителям и фермерам Иркутской области. В компании считают, что в Красноярском крае, Республике Бурятии, Кемеровской области тоже есть достойные продукты, с которыми покупателям Приангарья обязательно стоит познакомиться.

- Тестовый период реализации наших планов продлится до конца 2020 года, - сообщила руководитель проекта «Местные производители, развитие предпринимательства в регионе ТС «Слата» Юлия Климова. - Разработана дорожная карта, в которую вошли 15 категорий продукции, включая фреш, ультрафреш, а также некоторые непродовольственные товары.

В обозначенный период компания будет набирать поставщиков. Условия на первом этапе: бесперебойные поставки согласованного объема продукции, доступная розничная цена, желание продвигать свой продукт, способность воспринимать обратную связь и меняться под потребности покупателя. Взаимодействие сети с каждым потенциальным местным поставщиком будет выстраиваться индивидуально. Единственное условие, которое останется неизменным, - это контроль качества продукции.