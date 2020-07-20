Станция Большой кольцевой линии "Электрозаводская" готова на 70%

В столице продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Сегодня, 20 июля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел будущую станцию БКЛ "Электрозаводская". Напомним, ее начали строить в 2016 году на участке от станции "Нижегородская" до станции "Савёловская".

- Станция "Электрозаводская" готова на 70 процентов, - сообщил Сергей Собянин. - Стройка идёт по графику. К концу года планируем завершить участок Большой кольцевой линии метро от "Лефортово" до "Электрозаводской".

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии строят в районе Басманный (Центральный округ), вдоль Семёновской набережной рядом с путями Казанского направления МЖД.

Длина этого участка БКЛ - 14 км с 7 станциями ("Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща") и соединительной веткой в депо "Нижегородское" (1,9 км).

Пока достраивают БКЛ, станция "Электрозаводская" будет работать на Некрасовской линии.

ФИШКА

На "Электрозаводской" планируют открыть крупный транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут пересаживаться между двумя линиями метро (Арбатско-Покровской и Большой кольцевой) и Казанским направлением МЖД (МЦД-3 "Ленинградско-Казанский").

Главным сооружением станции будет пешеходный прозрачный мост через Яузу длиной порядка 85 метров. Он соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ

Два вестибюля с выходами на Семёновскую набережную, к железнодорожной станции, жилым и общественным зданиям.

Пассажирская зона станции – двухуровневая. С платформы на верхний уровень станции можно будет попасть по любой из 4 лестниц.

Одну из путевых стен станции украсит масштабное историческое панно "Битва героев" длиной 163 метра. На нем изобразят защитника Древней Руси. Панно нарисуют на стекле с помощью многоцветной печати.

Пол выложат полированными плитами из габбро-диабаза, лестницы - светло-серым гранитом.

Станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии строят в районе Басманный (Центральный округ), вдоль Семёновской набережной рядом с путями Казанского направления МЖД. Фото: АГН "Москва"

КАКАЯ ПОЛЬЗА ПАССАЖИРАМ

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии от станции "Нижегородская" до станции "Савёловская":

- улучшит транспортное обслуживание 12 районов столицы - Савеловский, Бутырский, Алексеевский, Красносельский, Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В них сейчас живет более 960 тысяч человек;

- разгрузит станции, пересадочные узлы и перегоны центральных участков действующих линий метро;

- позволит открыть дополнительные пересадки из метро в наземку;

- приблизит к пассажирам Савёловский и Рижский вокзалы;

- уменьшит поток машин на соседних улицах примерно на 10-15%.

СПРАВКА "КП"

Большая кольцевая линия метро в Москве стала крупнейшим в мире проектом метростроения.

Длина БКЛ - 70 км с 31 станцией и 3 электродепо. Сюда входит действующий участок "Каховская-Каширская" (сейчас временно закрыт на реконструкцию. - Прим.).

По длине маршрут БКЛ обгонит нынешнего "чемпиона" среди подземных колец - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).

Со станций БКЛ откроются:

- 23 пересадки на другие линии метро;

- 4 пересадки на МЦК;

- 6 пересадок на МЦД "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск";

- 11 пересадок на линии железной дороги.

Крупнейшими ТПУ Большой кольцевой линии станут "Деловой центр", "Савёловская", "Нижегородская", "Улица Новаторов".