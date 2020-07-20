Веселая вдова: как сложилась жизнь блогерши, на вечеринке с сухим льдом которой погибли три человека

Трагедия на дне рождении блогера Екатерины Диденко заставила всю страну вспомнить школьный курс химии. Праздновали в сауне. Друзья приготовили сюрприз и принесли на вечеринку сухой лед. Вещество выкинули в бассейн, который находился в закрытой комнате. Химикат мгновенно испарился, кислорода стало мало, а углекислого газа много — люди начали задыхаться. Погибли три человека, включая мужа Диденко.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности до сих пор не расследовано. Все выжившие гости злосчастной вечеринки проходят свидетелями. Да и кому отвечать, если главным инициатором сюрприза был муж Валентин? К руководству сауны также нет вопросов: они сдали номер совершеннолетней компании, а в детали вечеринки их никто не посвящал.

didenko.katerina Имя Екатерины Диденко теперь прочно ассоциируется с сухим льдом.

После трагедии «аптечный ревизорро», как себя называет Диденко, набрала около миллиона новых подписчиков в свой инстаграм. Она до сих пор позиционирует себя как блогер-фармацевт, которая дает советы подписчикам и проводит личные консультации за деньги.

didenko.katerina В свой 29-й день рождения екатерина потеряла мужа и двух друзей.

Первую волну гнева от комментаторов она словила, когда начала ходить по телешоу. Федеральные каналы показали несколько выпусков, в которых приняла участие Диденко, ее родные и подруги. Екатерина регулярно выкладывала сториз, в которых много плакала и рассказывала о своем состоянии.

didenko.katerina Диденко продолжает называть себя «аптечным ревизорро».

Следующую волну гнева Диденко вызвала, поделившись намерением увеличить грудь. Под нож пластического хирурга она в итоге легла. Рассказала, что теперь у нее бюст третьего размера. Все походы ко врачу также снимались на видео.

didenko.katerina Вдова рассказывала, что они с супругом договорились, что та сделает операцию на груди после рождения третьего ребенка.

На весну-лето 2020 года чета Диденко планировала третьего ребенка. Но Валентин погиб, а Екатерина решила не зацикливаться на прошлом. Последнее фото в аккаунте — в объятиях неизвестного молодого человека.

— Есть вещи, в которых я сама боюсь признаться. И это одна из них, — ответила блогер на вопрос подписчиков, состоит ли она в отношениях.

Екатерина не готова называть имя своего нового избранника.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако в последнее время она часто фотографировалась с другим блогером Сергеем Мозгом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Имя избранника блогер не называет. Однако комментаторы предполагают, что им стал другой блогер Сергей Мозг. Себя он называет экспертом по созданию личного бренда в Instagram. На связь пары указывают сториз из общих локаций. Своим подписчикам молодой человек постоянно рассказывает, что потерял голову от любви. Он также выкладывает совместные фото с пассией, но все кадры сделаны с ракурса, который скрывает лицо.

Другая часть поклонников Екатерины Диденко считают, что ее молодой человек — начинающий актер Влад Черных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Адвокат рассказал, что грозит девушке-блогеру, на дне рождения которой погиб ее супруг и двое гостей (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)