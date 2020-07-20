Спасателям пришлось проложить тоннель в мусоре, чтобы попасть в квартиру москвички

Жители Северного округа Москвы позвонили в 101 с неординарной заявкой. Рассказали, что уже давно не видели соседку и опасаются, что ту завалило мусором. Все дело в том, что 65-летняя женщина страдала синдромом Плюшкина, поэтому история могла оказаться реальной.

На место приехали полицейские и сотрудники отряда спасателей-добровольцев «СпасРезерв». Представители МВД дали добро на вскрытие двери.

— Полицейские смогли открыть ее только на 10 сантиметров. Спасатели раскрыли дверь шире с помощью гидравлического инструмента, потом сняли с петель. Квартира захламлена полностью от пола до потолка, но есть небольшие тоннели, — рассказали kp.ru в отряде «СпасРезерв».

Протиснуться никто из спасателей в эту пещеру не могу. Пришлось прокладывать новые пути. На место приехал вся смена отряда — 18 человек, а сотрудники «управляйки» помогали вывозить мусор. Чтобы сделать новый тоннель, потребовалось 2,5 часа.

— В квартире две комнаты и кухня засыпаны мусором. На кухне лежанка, питьевая вода и останки двух кошек, трех голубей. Были и три живые упитанные кошки, — сообщили спасатели.

Пока экстренные службы гадали, может быть, хозяйка действительно под завалами, владелица появилась в подъезде. Оказалось, что отошла в магазин. Тут же потребовала вернуть все добро на место. Разбираться со страстной накопительницей оставили полицию, жильцов и управляющую компанию.

Отметим, что нет законного инструмента заставить нечистоплотного соседа убраться в квартире. Единственный способ: подавать в суд.