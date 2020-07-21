2020-07-21T12:10:56+03:00
Происшествия

В Южном Бутово задержали сексуального маньяка, который напал на 7 женщин

Он оказался 29-летним приезжим
Семен ЕЛЕНИН
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Последние пару недель в московском районе Южное Бутово курсировали слухи о появившемся сексуальном маньяке.Последние пару недель в московском районе Южное Бутово курсировали слухи о появившемся сексуальном маньяке.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние пару недель в московском районе Южное Бутово курсировали слухи о появившемся сексуальном маньяке. Орудовал по ночам. Караулил одиноких женщин…

Следственный комитет заявляет, что подозреваемый задержан. Первое нападение, как оказалось, было совершено еще 3 июля.

- По словам пострадавших, мужчина азиатского типа нападал, угрожая избить, хватал за интимные места и через несколько минут убегал, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

За это время в полицию поступило как минимум 7 заявлений - все жертвы описывали одного и того же молодого мужчину с бородкой. Был составлен фоторобот, найти подозреваемого удалось в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения в местах нападений.

Как сообщают в СК, задержанному 29 лет. По словам источника, он «является уроженцем одной из южных республик». Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Это от 3 до 6 лет колонии.

- Трое потерпевших уже опознали нападавшего, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

В следствии не исключают, что помимо семи известных эпизодов мужчина мог быть причастен и к другими подобным нападениям

ИСТОЧНИК KP.RU

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