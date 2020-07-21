В Москве Северо-Восточную хорду продлят до Ярославского шоссе

В 2022 году столичные водители смогут прокатиться по новой скоростной трассе - участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от Дмитровского до Ярославского шоссе. Этот отрезок начали прокладывать в апреле прошлого года и он уже готов на 25%.

Сегодня, 21 июля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел стройплощадку будущей магистрали.

"На северо-востоке, вдоль путей МЦК сейчас идет одна из крупнейших дорожных строек Москвы, - сказал мэр. - Участок СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе - это более 20 километров дорог, десяток мостов и эстакад, почти 100 километров инженерных коммуникаций".

ГДЕ ПРОЙДЁТ

Бессветофорная магистраль с 3 полосами движения в каждом направлении продолжит существующий участок СВХ в районе платформы "Лихоборы" Октябрьского железной дороги.

Далее поедет вдоль МЦК, перепрыгнет через Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК "Ростокино".

ЧТО ПОСТРОЯТ

На участке СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе появятся:

- 3 эстакады, из них одна из самых длинных в Москве - от примыкания к действующему отрезку СВХ (от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе) до Алтуфьевского шоссе – 2,4 км. Ещё две эстакады - от станции МЦК "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы (1,45 км) и на пересечении СВХ с проспектом Мира (702 м);

- 2 путепровода через ж/д пути МЦК - для выезда с новой трассы на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК "Владыкино";

- 3 новых моста через реку Лихоборку общей длиной 148 м;

- обновленный во время реконструкции мост через реку Яузу длиной 31 м;

- подземный переход в районе Сигнального проезда, д. 16, стр. 1. А действующий пешеходный переход в районе станции МЦК "Ботанический сад" реконструируют;

- вдоль дороги - 24,8 гектаров газонов, 644 деревьев (липа, клён, каштан) и 7 121 кустарник (спирея, смородина, барбарис, гортензия, сирень, калина, дерен, кизильник, пузыреплодник).

КАКАЯ ПОЛЬЗА

Продление СВХ до Ярославского шоссе:

- сделает удобнее и быстрее поездки по городу более 830 тысяч жителей районов Западное и Восточное Дегунино, Тимирязевский, Марфино, Отрадное, Останкинский, Южное Медведково, Свиблово, Бабушкинский, Ростокино;

- откроет дополнительные маршруты (кроме МКАД и ТТК) в северо-восточной части города;

- разгрузит вылетные магистрали Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, проспект Мира, а также магистральные улицы - Сельскохозяйственную, Ботаническую, Снежную, Комдива Орлова и Сигнальный проезд;

- приблизит к пассажирам станции МЦК и метро "Владыкино" и "Ботанический сад".

СПРАВКА "КП"

Северо-Восточная хорда пройдет от М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАДа с магистралью Вешняки-Люберцы). Затем поедет за МКАД – до строящейся М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань".

Общая длина основного маршрута СВХ - порядка 35 км. А всего с учетом съездов и реконструкции соседних улиц построят более 100 км дорог, свыше 70 эстакад, мостов и тоннелей (длиной около 40 км) и 17 пешеходных переходов.

Трасса соединит крупные автомагистрали столицы - МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе.

Кроме того, с неё можно будет попасть на 15 крупных улиц Москвы. Среди них - Фестивальная, Сельскохозяйственная, Березовая аллея, 3-й Нижнелихоборский проезд, Амурская, Щербаковская, Перовская, Юности, Паперника.

СВХ пройдет по 26 районам Москвы и 10 крупным промзонам. Хорда обеспечит подъезд к 12 ТПУ, 21 станции метро и МЦК, а также к платформам МЦД-1 и перспективного МЦД-3.

Сегодня хорда готова на 73%. Полностью ее планируют построить в 2022 году.